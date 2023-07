Mbappe in prestito, bomba dall’Inghilterra: “L’Inter è interessata”

Kylian Mbappé potrebbe lasciare il PSG attraverso un prestito. Dopo la rottura, i parigini pensano solo ad alleggerirsi dell’ingaggio

La stella francese è ora un nemico di cui il PSG si vuole sbarazzare al più presto. Secondo Sky Sports UK il club parigino sarebbe addirittura disposto a cedere Mbappé in prestito per un anno. A patto però che chi lo prende si accolli tutto o buona parte dell’enorme ingaggio di circa 72 milioni di euro, bonus esclusi (con tutti i benefit la somma potrebbe essere di 100 milioni di sterline l’anno). Per ora si starebbe trattando per trovare un club interessato a farsi avanti per un prestito oneroso e pagamento delll’intero stipendio.

Dipende ovviamente anche da Mbappé. Il campione potrebbe pure decidere di rimanere a Parigi per attendere di trasferirsi a parametro zero al Real Madrid fra un anno oppure. Rendersi disponibile a un prestito di transizione potrebbe essergli utile solo a distrarsi e a mantenere la forma. Finora al PSG sarebbero arrivate offerte dalla Premier League, dalla Liga, dall’Arabia e, incredibile a dirsi, anche da un club italiano.

I nomi delle squadre interessate li ha fatti L’Equipe. Secondo il quotidiano sportivo francese, il PSG starebbe discutendo con il Barcellona, il Chelsea, il Manchester United e il Tottenham. E il club di Serie A? Secondo le indiscrezioni più fresce e accreditate, sarebbe l’Inter.

Mbappé via in prestito: “Su di lui anche l’Inter“

Che dire di questa clamorosa notizia veicolata da L’Equipe? Di certo l’Inter non ha i soldi neanche per garantirsi due mesi d’ingaggio del francese. Quindi c’è qualcosa che non torna. O Zhang padre è impazzito e ha deciso di tornare a fare la voce grossa sul mercato nonostante i limiti imposti dal Governo cinese e dalla situazione economica attuale del gruppo Suning. Oppure L’Equipe ha sparato il nome dell’Inter tanto per…

Per Mbappé le uniche offerte a oggi verosimili sono quelle che possono arrivare dall’Arabia Saudita. Si parla infatto di un approccio da parte dell’Al-Hilal, che avrebbe messo sul piatto 300 milioni.

Il club è lo stesso che ha già speso 23 milioni per Koulibaly, altri 40 milioni per Milinkovic-Savic e poi 55 milioni per Ruben Neves. Ma pare difficile che Mbappé possa prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in Arabia. Se così fosse, il calcio europeo vivrebbe un vero e proprio smacco. Al PSG fa comunque piacere che stiano arrivado simili offerte. È tutto materiale utile nel caso si dovesse andare per vie legali.

Se il giocatore ex Monaco dovesse fare causa al club per mobbing dopo averlo tenuto fuori rosa, il PSG potrebbe dimostrare di aver considerato offerte per liberarlo.

Il giornalista Kaveh Solhekol di Sky Sports UK crede però che la sitazione possa risolversi con il prestito. “Si dice che guadagni circa 2 milioni di sterline a settimana, più un bonus fedeltà incredibile“, si legge sul sito. “Se dovesse rimanere al PSG per un’altra stagione, guadagnerebbe più di 100 milioni di sterline. Quello che mi è stato detto è che il PSG sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito la prossima stagione, pur di liberarsi del peso del suo ingaggio”.

“Quindi“, conclude Solhekol, “se un club volesse prenderlo non dovrebbe necessariamente preoccuparsi di pagare una quota di trasferimento. Potrebbe averlo in prestito per una stagione, accettando di accollarsi l’intero stipendio. Il PSG vuole solo che se ne vada“. Possibile? E per chi? Non per l’Inter che conosciamo e abbiamo conosciuto.