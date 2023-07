Moratti va all’attacco: “Vogliono danneggiare l’Inter”

By

L’ex patron dell’Inter: “È stata una sua decisione che ha indispettito gli interisti”

“Per quanto riguarda il nuovo centravanti, non ho alcuna preferenza. Dipenderà dalla volontà e dalle esigenze di Inzaghi, magari sceglierà un giocatore utile alla manovra. A mio avviso è difficile trovarne uno con le caratteristiche del belga”. Così Massimo Moratti a ‘SportPaper’ a proposito dello spinoso tema attaccante, diventato ancor più prioritario in casa Inter dopo l’addio a Lukaku. Al momento il preferito, quantomeno dalla società, è Balogun dell’Arsenal, mentre il tecnico piacentino spinge per Alvaro Morata.

Tornando a Lukaku, e al suo accordo con la Juventus, l’ex patron dell’Inter è andato giù duro: “Sinceramente non mi aspettavo una situazione così, sono sorpreso. È normale che piaccia alla Juventus, del resto danneggiare l’Inter è uno degli obiettivi del club bianconero. Ma i tifosi sono arrabbiati col giocatore, è stata una sua decisione che ha indispettito gli interisti”.