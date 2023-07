Offerta e firma a costo zero: rescissione e poi l’Inter

Un nome clamoroso potrebbe essere finito sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Ecco tutti i dettagli

Agenti e intermediari conoscono bene le esigenze dell’Inter, ovvero un portiere e una prima punta. Di conseguenza sul tavolo della dirigenza in via della Liberazione sono giunte e stanno giungendo tante ‘proposte’ di calciatori che più o meno potrebbero fare al caso di Inzaghi.

Per sistemare l’attacco, orfano di Lukaku, all’Inter potrebbe essere stato proposto nientemeno che Edinson Cavani. Più volte in orbita interista, il ‘Matador’ è fuori dai piani del Valencia nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024.

L’uruguagio potrebbe presto rescinderlo, in modo da firmare con un nuovo club da svincolato. Ovvero a zero. Offerto già o potrebbe venir proposto a breve, cambia poco: il no dell’Inter è pressoché certo. Cavani ha 36 anni e continui problemi fisici, non si può puntare su di lui. Il futuro prossimo dell’ex Napoli potrebbe essere in Sudamerica, si parla con insistenza del Boca Juniors.