Inzaghi tra Scudetto e Champions: “Vogliamo vincere”

Le parole del tecnico nerazzurro sulle ambizioni dell’Inter rivolte alla vittoria dello Scudetto, l’apposizione della seconda stella e le chance in Champions League

Iniziata la tournée estiva e messi un po’ di minuti nelle gambe, è tempo che l’Inter dedichi tempo ed energie a migliorare le propria condizione fisica in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A.

Per raggiungere il massimo degli obiettivi come la stessa dirigenza ha prefissato in precedenza, il tecnico Simone Inzaghi può contare su una rosa di livello e qualche altro rinforzo in arrivo.

Nel corso di un evento presso la metropoli di Osaka, il tecnico ha così commentato le ambizioni nerazzurre per la prossima stagione: “Il grande obiettivo dell’Inter resta quello di vincere lo Scudetto, ma vogliamo trovare nuove conferme anche in Champions League. Stiamo provando a rinforzarci in tutti i reparti per fare il meglio di noi stessi. Da dodici anni non si arrivava tanto lontano ed è stato soltanto merito dei ragazzi, questo è motivo d’orgoglio“.

Inzaghi vede miglioramenti e proietta in alto l’Inter

“Il calcio italiano sta migliorando, l’ultima stagione è stata molto positiva. In giro ci sono ragazzi molto in gamba, vedi Kamada che sta trattando con altri club al momento”, ha continuato Inzaghi.

“Il modulo del 3-5-2 mi ha offerto buone garanzie ma bisogna sempre essere pronti a tutto nel calcio. Allenare mi piace e mi trovo in sincronia coi miei calciatori, ma anche con lo staff al quale devo molto“, ha infine aggiunto il tecnico.