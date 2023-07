Bramato dall’Inter e grande escluso di Arteta: “Vi spiego perché”

Il centravanti statunitense Balogun, grande obiettivo dell’Inter, tagliato fuori dalla rosa dell’Arsenal per un motivo che ha raccontato Arteta in conferenza stampa

Così come l’Inter ha intrapreso il proprio cammino pre-campionato della tournée estiva in Giappone affrontando l’Al-Nassr dell’ex Marcelo Brozovic, anche le altre grandi realtà europee hanno iniziato a scaldare i motori di una stagione scintillante. Non solo sul campo ma anche al di fuori di esso, per tutte le pratiche di trasferimento finora lanciate da una parte all’altra del Vecchio Continente senza risparmiare i club sauditi.

Una volta tanto che gli arabi non hanno voce in capitolo, l’Inter continua a tenere banco sul mercato sull’affare che dovrebbe permettere a Simone Inzaghi di accrescere il proprio parco attaccanti dopo la deludente prestazione di Joaquin Correa. Nelle ultime settimane è stato preso di mira il giovanissimo talento di Folarin Balogun, statunitense di proprietà dell’Arsenal, come possibile terza scelta per la prossima stagione.

Sebbene abbia dalla sua un costo non indifferente del cartellino, il calciatore ha espresso il desiderio di diventare un elemento di cui non si debba fare a meno. Pretesa che entra in rotta di collisione con i dettami di Mikel Arteta, da sempre meritocratico in funzione dell’impegno e la buona condotta dei proprio calciatori.

In un primo momento sembrava che Balogun potesse realmente dire addio all’Arsenal senza troppi giri di parole, vista anche la sua clamorosa esclusione dal primo match del ritiro giocato e vinto ai danni del Barcellona.

L’Inter sogna Balogun ma Arteta frena l’entusiasmo: “Era infortunato”

Molti hanno inizialmente pensato che potesse trattarsi di una decisione tecnica: essendo Balogun sul mercato e seguito da moltissimi top club europei, non c’era certo bisogno di metterlo ulteriormente in mostra.

Rappresenta il sogno proibito di Giuseppe Marotta e l’Inter continuerebbe a seguirlo anche nel caso in cui non disputasse un solo minuto in amichevole. Eppure la motivazione di tale esclusione è stata spiegata proprio dal tecnico spagnolo, spezzando ogni dubbio: “Non era disponibile. Aveva accusato un lieve fastidio al piede e per questo motivo non si è allenato con noi, non ha potuto prendere parte alla partita“.

Alla domanda relativa al peso e l’importanza del calciatore nei ranghi dell’Arsenal, Arteta ha poi commentato così in conferenza stampa: “Vedremo come potrà aiutarci. Deve prima entrare in forma ed essere disposto a giocare molti minuti“. Che possa dunque essere un chiaro segnale sui piani futuri che il club londinese ha in serbo per lui? Troppo facile a dirsi, quando le operazioni di mercato continuano a correre e non risparmiano nessuno lungo il proprio cammino.