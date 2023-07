DIRETTA Amichevole, Inter-Al Nassr: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Inzaghi affronta l’Al Nassr di Castro nella prima amichevole in Giappone. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter sfida l’Al Nassr ad Osaka nella prima delle due amichevoli che vedono impegnati la squadra meneghina nella tournée in Giappone. Martedì la seconda partita contro il Paris Saint-Germain.

Da un lato per i nerazzurri vice campioni d’Europa di Simone Inzaghi si tratta del primo test match ufficiale della stagione dopo la vittoria contro gli svizzeri del Lugano e la goleada contro la formazione di Serie C della Pergolettese negli allenamenti congiunti ad Appiano Gentile. Dall’altro gli arabi di Lucas Castro, che vantano nelle loro fila Cristiano Ronaldo ed il grande ex Marcelo Brozovic, sono reduci dal pareggio senza reti contro il Psg, dopo i brutti ko subiti contro il Celta Vigo ed il Benfica. Interlive.it vi offre la gara dello Yanmar Stadium Nagai live in tempo reale.