Offerto all’Inter, ma va alla Juve: giocatore bloccato

Entourage disposta a trattare con l’Inter per Facundo Gonzalez, ora erede scelto di Bonucci alla Juventus in procinto di chiudere l’affare entro la prossima settimana

Inter e Juventus si sono ritrovate spesso faccia a faccia nella contesa di elementi importanti per il proprio tornaconto stagionale. Proprio come accaduto la scorsa estate quando a suon di rilanci milionari, i bianconeri l’hanno spuntata nell’affare Gleison Bremer di provenienza Torino.

Anche quest’anno le due rivali più amate d’Italia potrebbero scendere a compromessi, viste le rispettive situazioni nel reparto difensivo che hanno fatto preoccupare in passato e restano ancora decisamente aperte. Nonostante l’Inter abbia chiuso in positivo il colpo Yann Aurel Bisseck come rinforzo giovane al comparto d’esperienza formato da Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, la dirigenza nerazzurra non ha mai chiuso le porte per un ulteriore innesto di qualità. Considerando anche l’uscita di scena di Danilo D’Ambrosio, oltre che del noto Milan Skriniar al PSG.

Calciomercato, Facundo Gonzalez snobbato dall’Inter e ora c’è solo la Juve

Per questo motivo l’entourage del giovane difensore Facundo Gonzalez, prodotto della formazione del Valencia e protagonista della Nazionale Uruguaiana al Mondiale Under-20, aveva sondato l’Inter come terreno fertile per la crescita del proprio assistito negli anni a venire.

Occasione non colta dalla dirigenza nerazzurra che, a quanto pare, ha mostrato disinteresse. Ad approfittarne nelle prossime ore potrebbe essere invece la Juventus grazie alle continue mosse e contromosse di Cristiano Giuntoli, artefice di una profonda rivoluzione tra i ranghi bianconeri. Facundo sarebbe stato segnalato come profilo ideale al posto di Leonardo Bonucci, ultimo della vecchia guardia rimasta negli annali del calcio italiano ed internazionale.

Stando alle informazioni raccolte da ‘Sky Sport’, il giovane difensore centrale uruguaiano sarebbe stato bloccato dalla Juventus ed entro la prossima settimana potrebbe saltare fuori l’accordo definitivo con tanto di apposizione della firma sul contratto.