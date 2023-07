Il primo acquisto è già ko: “Strappo muscolare”

Il calciatore in questione dovrà restare ai box per un bel po’ di tempo. C’è già la nota ufficiale diramata dalla società stessa

Work in progress in casa Inter, ma non solo. Nerazzurri a parte, infatti, qualsiasi tipo di società ha già dato il via nelle scorse settimane alla propria stagione. Pensiamo ad esempio alla ‘Beneamata’ stessa. Con la formazione di Inzaghi che, dopo aver incominciato il proprio ritiro estivo in quel di Appiano, rimarrà impegnata in Giappone per un po’ di tempo.

I vice Campioni d’Europa in carica, partiti alla volta dell’Asia nella scorsa domenica 23 luglio, resteranno ora da quelle parti sino al prossimo 1 agosto – data in cui verranno inoltre raggiunti dal proprio patron Steven Zhang – dove, nel mentre, stanno già svolgendo tutta una serie di amichevoli.

Dopo aver affrontato l’Al-Nassr di Brozovic nello scorso giovedì, i nerazzurri se la vedranno ora nel prossimo martedì contro il Psg dell’altro ex Milan Skriniar. C’è da dirselo però. La ‘Beneamata’ non è la sola società che svolgerà la propria tournèe estiva in Giappone.

Così come l’Inter, infatti, anche il Bayern Monaco dell’osservato speciale dei nerazzurri, Yann Sommer, resterà da quelle parti per diverso tempo. Questo perché, anche lui, è chiamato a dover lavorare sul campo. In questo caso svolgendo l’Audi Summer Cup: sorta di competizione a cui, però, non potrà prendere parte un suo attuale compagno di squadra, in passato accostato con insistenza alla stessa società di ‘Viale della Liberazione’.

Guerreiro va ko in allenamento, niente tournèe in Giappone: strappo muscolare

Raphael Guerreiro, arrivato al Bayern Monaco a parametro zero in questa finestra di calciomercato estiva, è uno di quei nuovi volti che i bavaresi hanno da poco accolto alla propria corte ma a cui, ciò nonostante, Tuchel e i suoi dovranno rinunciare per un po’.

Nella scorsa settimana infatti, precisamente nella mattinata di sabato 22 luglio, il laterale portoghese ha rimediato un brutto infortunio durante la seduta d’allenamento svolta da parte dei bavaresi.

L’ex Borussia Dortmund ha lasciato il campo in netto anticipo a causa di uno strappo muscolare.

Negli scorsi mesi, complice il suo allora contratto in scadenza – di fatto non rinnovato – assieme ai gialloneri, Guerreiro era stato proposto anche all’Inter senza ottenere, però, alcun minimo segnale d’interessamento da parte dei nerazzurri e ora, dopo che la stagione in formato 2023-24 non ha nemmeno preso ancora il via, il classe ’93 ha già rimediato questo brutto infortunio che lo costringerà a restare fermo per diverso tempo. Proprio come fatto presente da quella che è, di fatto, la sua attuale società tramite un comunicato ufficiale rilasciato sui propri canali di riferimento.

Infortunio Guerreiro: la nota UFFICIALE del Bayern

“Il Bayern dovrà fare a meno del suo nuovo acquisto Raphael Guerreiro nel prossimo futuro. Il 29enne portoghese si è strappato un fascio muscolare del polpaccio destro durante l’allenamento di sabato mattina 22 luglio. Guerreiro non si recherà quindi in Asia con il team per l’Audi Summer Tour”.