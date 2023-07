Tutte le cessioni di luglio: 120 milioni in cassa

La rosa attuale dell’Inter conta 27 giocatori. Tre o quattro, come minimo, sono quindi destinati a uscire: a luglio sono state chiuse cessioni per 120 milioni circa, ecco tutti i nomi

La cessione più importante della stagione, concretizzatasi a luglio, è quella di André Onana, che si è unito al Manchester United meno di una settimana fa per 52,50 milioni più bonus. La seconda cessione, in termini economici, è relativa a un affare già ratificato un anno fa…

Si tratta della vendita di Andrea Pinamonti al Sassuolo. La punta centrale scuola Inter si era unito ai neroverdi in prestito con obbligo di riscatto. E il riscatto è di 20 milioni. Poi c’è Marcelo Brozovic, che è stato preso dall’Al-Nassr per 18 milioni. All’interno della trattativa che ha portato Frattesi in nerazzurro, si è mosso Samuele Mulattieri: il Sassuolo lo ha preso per 6 milioni.

Per 5 milioni l’Inter ha poi ceduto il giovane difensore Lorenzo Pirola alla Salernitana. I campani hanno esercitato il diritto di riscatto, mentre l’Inter ha scelto di non investire 8 milioni per far scattare il controriscatto. Sempre alla fine di luglio l’Inter ha formalizzato la cessione a titolo definitivo di Fancudo Colidio al River Plate per 4,5 milioni più bonus. Darian Males, invece, è passato allo Young Boys per 2 milioni.

Tibo Persyn è un giocatore dell’Eindoven, ma non è chiaro se l’Inter abbia mantenuto qualche diritto sul suo cartellino. Stessa storia per Pompetti (ora al Catanzano) e Squizzato (unitosi al Pescara in Serie C).

Tutte le cessioni di luglio: l’Inter vende per circa 120 milioni

Sono arrivati all’Inter solo 250.000 euro per la cessione del difensore kosovaro Andi Hoti, trasferitosi al Magdeburgo, club della seconda serie tedesca. Poi ci sono gli svincolati, che hanno quantomeno allegerito il monte ingaggi nerazzurri. Skriniar si è unito al PSG, Dzeko se ne è andato in Turchia, Gagliardini ha scelto il Monza… D’Ambrosio, Handanovic, Cordaz e Dalbert non hanno ancora deciso cosa fare. Il primo dovrebbe andare al Genoa. Si è svincolato anche il portiere Fabrizio Bagheria.

Si è svincolato anche il trequartista Lorenzo Pescherola, e si è già unito al Monopoli in Serie C. Il club ha poi detto addio a Bellanova, per mancato riscatto dopo il prestito (ora il terzino è del Torino) e a Romelu Lukaku, sappiamo tutto perché e come…

Molti giovani tesserati sono partiti in prestito. Satriano è tornato al Brest in Francia. Valentín Carboni si è unito al Monza. Zinho Vanheusden è tornato in prestito con diritto di riscatto allo Standard Liegi, Ionut Radu è il portiere del Bournemouth in Premier Ligue (prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni).

Gaetano Oristanio è andato in prestito secco al Cagliari. Zanotti si è unito per un anno al San Gallo. Andrea Moretti, difensore centrale ventunenne, giocherà con il Pro Patria. Con lui si è mosso anche il portiere William Rovida. Francesco Nunziatini con il Torres. Alessandro Silvestro, terzino destro, è in prestito al Fiorenzuola.

Tutti i nomi in uscita: chi va via in prestito e chi a titolo definitivo

L’Inter ha in progetto di cedere in prestito o a titolo definitivo Agoumé, Sebastiano Esposito, Sensi e Lazaro. Filip Stankovic dovrebbe essere ceduto in prestito a una squadra di Serie B, anche se non è escluso che, in caso di difficoltà a prendere un secondo portiere, possa rimanere in rosa. Anche il fratello minore di Esposito, Francesco Pio, è destinato a giocare in prestito in Serie B. Per Fabbian si punta invece a una cessione a titolo temporaneo in A (su di lui ci sono molte squadre).

Potrebbero lasciare per un prestito anche Fontanarosa (seguito dal Catania). Hanno mercato anche Zefi e Iliev, attaccante e trequartista della Primavera. Potrebbe infine andare a giocare in C o in B il diciannovenne Alem Nezirevic, terzino destro.

Non rientreranno nelle cessioni di luglio, ma sono comunque in vendita Joaquin Correa e Robin Gosens. Il primo è più in bilico del secondo, ma oggi nessuna squadra si è fatta avanti con una proposta concreta. Si era parlato di club sauditi, inglesi e turchi. Per prenderlo servono 18 milioni.