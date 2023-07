Lukaku-Inter è acqua passata, la Juve punta sul duo mozzafiato

Juventus ancora legata sul mercato al nome di Romelu Lukaku in uscita dal Chelsea dopo la rottura con l’Inter, spunta l’ipotesi incredibile per l’accoppiata di lusso in Serie A

Romelu Lukaku farą parlare ancora di sé come la scorsa estate dopo la triste stagione vissuta in Premier League, per situazioni completamente diverse l’una dall’altra.

Se in un primo momento sembrava che la sua strada potesse condurlo ancora in nerazzurro anche nella nuova annata, magari a titolo definitivo o con lo spiraglio sullo sfondo di un’apertura per il riscatto a fine stagione, tutto è venuto meno nel momento in cui le pretese economiche del Chelsea sono cresciute nei confronti dell’Inter e il calciatore ha mostrato interesse per golose alternative. Prima fra tutte quella della Juventus.

Nessun pentimento e nessun perdono potrebbero mai reggere la dura provocazione che il centravanti belga ha lanciato ai danni della sua ex squadra, mentre adesso la ‘Vecchia Signora’ spinge fortissimo sull’acceleratore per chiudere quanto prima l’accordo di immissione nei ranghi di Massimiliano Allegri.

Secondo una prima valutazione, il tecnico toscano avrebbe selezionato Lukaku per prendere il posto di Dusan Vlahovic: un calciatore prelevato a suon di milioni dalla Fiorentina con lo scopo di farlo crescere ai livelli di Haaland, ma mai esploso davvero per motivi d’incostanza e fragilità psico-fisica.

Calciomercato, Lukaku alla Juventus in coppia con Vlahovic: “Questo il piano di Allegri”

Oggi però le suggestioni di mercato vanno ben oltre l’idea di ‘successione’. Si tratta più di un affiancamento del belga al serbo. Per la formazione di una coppia d’attacco di potenza inaudita.

Ad averne ampiamente parlato in una parentesi nel corso della diretta su ‘TvPlay‘ è stato l’intermediario Gabriele La Manna: “Secondo me Lukaku sta andando alla Juventus per fare coppia con Vlahovic. Potrebbe essere questo il piano di Allegri“, ha suggerito.

“In attacco potrebbe quindi essere sacrificato un altro calciatore, se non più. I bianconeri vogliono cedere Kean e anche Chiesa potrebbe lasciare Torino“, ha quindi aggiunto La Manna. Tutto tornerebbe. E potrebbe essere anche giustificato il perché dell’improvviso dietrofront di Lukaku nei confronti dell’Inter, aprendo ad una occasione simile. Certo è, secondo l’intermediario ospite della trasmissione, che il belga abbia scatenato un vero putiferio sul mercato di Serie A quest’estate.