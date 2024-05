Addio Juve a zero, la famiglia vuole portarlo all’Inter

Contratto in scadenza nel 2025 per Khephren Thuram con il Nizza, la famiglia spinge per l’affare a costo zero con l’Inter come accaduto col fratello Marcus. La Juve verrebbe tagliata fuori

Lo stravolgimento occorso in casa Juventus nelle scorse ore dopo gli avvenimenti a tinte chiaro-scure avvenuti a seguito della vittoria della finale di Coppa Italia apre le porte all’innesto di un nuovo allenatore che raccolga l’eredità di Massimiliano Allegri.

Molti indizi lasciano trasparire che possa trattarsi di Thiago Motta, avvicinato anche all’Inter in passato e promotore di una stagione sensazionale alla guida del Bologna meritevole di una storica qualificazione in Champions League. Con lui, altrettanti profili in rosa potrebbero trovare nuova sistemazione e Cristiano Giuntoli starebbe già lavorando attivamente sul mercato per donare alla Juventus che verrà un volto rinnovato. Sulla sua lista personale filtrano nomi importanti e fra questi, non che sia una novità dell’ultimo minuto, c’è anche Khephren Thuram.

Il centrocampista francese del Nizza potrebbe infatti cavalcare l’onda del successo avuto dal fratello Marcus nelle file dell’Inter in questa sua prima, straordinaria stagione in Serie A. Si tratta di calciatori differenti con caratteristiche differenti, ma entrambi sono uniti dalla voglia di fare del proprio meglio e crescere all’unisono, slanciati dai trascorsi positivi del padre Lilian in un’epoca poi non così distante.

Khephren Thuram spinto dalla famiglia a sposare l’Inter, beffa Juve nel 2025

Il fatto che la Juventus resti sulle tracce del giovane Thuram, però, non è una garanzia sufficiente a suggerire un avvicinamento concreto fra le parti nella prossima estate.

Soprattutto perché, stando alle ultime volontà della famiglia del calciatore, si starebbe attendendo la risoluzione fisiologica del suo contratto con il Nizza in scadenza nel giugno 2025 per promuovere un colpo a parametro zero che possa favorire proprio l’Inter.

Gli interessi della famiglia Thuram sono i medesimi del gruppo nerazzurro, sempre operante in linea con le poche risorse economiche a disposizione. E il fratello maggiore Marcus funge da spartiacque e sponsorizzatore di una manovra che donerebbe al gruppo di Simone Inzaghi una forza dirompente in mezzo al campo. Qualcuno con la sua fisicità e le sue caratteristiche, infatti, non si vede da tempo lungo la mediana nerazzurra. Non resta che attendere ulteriori risvolti da qui ai prossimi mesi, con uno sguardo proiettato all’estate dell’anno terminale dell’esperienza di Khephren Thuram in Francia.