Inter, è clamoroso: Vlahovic entra nell’operazione

Il serbo continua a restare al centro di importanti rumors di mercato. Il presunto addio dalla Juve è cosa sempre più fattibile. Occhio a questo effetto domino

Dusan Vlahovic continua ad essere, tutt’ora, uno dei calciatori maggiormente chiacchierati sul mercato. L’ex Fiorentina è reduce da una stagione alquanto altalenante disputata nello scorso anno al fianco della Juventus: tant’è che non è affatto da escludere una sua potenziale ed immediata partenza.

Come ormai risaputo, infatti, il forte centravanti serbo – mai entrato in piena sintonia con Massimiliano Allegri, c’è da dirlo – potrebbe seriamente finire per fare le valigie da Torino già in quest’estate. L’idea della quale si è maggiormente chiacchierato nelle scorse settimane è quella di un potenziale intreccio di mercato che vedrebbe coinvolto, eventualmente, anche Romelu Lukaku: ipotesi che può anche concretizzarsi per davvero.

In tanti sono a conoscenza di quanto accaduto tra il belga e l’Inter: coi nerazzurri che, una volta venuti a conoscenza dei continui contatti avvenuti tra il classe ’93 e la Juventus in questi ultimi mesi, hanno poi deciso di scaricare definitivamente l’ex Anderlecht, quest’ultimo accostato ora sempre più con insistenza alla ‘Vecchia Signora’.

Nella giornata di ieri, però, sul web è incominciato a circolare un video che vede come protagonista lo stesso Lukaku, colui che alla domanda ripostagli direttamente da parte di un tifoso – la quale recitava: “Pensi di andare alla Juve?” – ha poi affermato: “Non credo che l’affare si farà“. Per molti, invece, si è trattato solamente di un bluff e c’è anche un indizio a riguardo.

“Lukaku disposto ad attendere la Juve fino al weekend”: ma serve la cessione di Vlahovic

L’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ fa sapere che Romelu Lukaku, assieme al resto del suo entourage, è disposto ad aspettare la Juventus sino al termine di questa settimana. Questo fa dunque pensare che quel video di cui vi parlavamo prima possa solamente essere una manovra di depistaggio da parte di ‘Big Rom’.

La volontà da parte del neo Ds bianconero, Cristiano Giuntoli, è alquanto chiara: ed è quella di provare a chiudere per il belga al più presto. Prima, però, è necessario liberarsi di Dusan Vlahovic: calciatore con una valutazione sui 70-80 milioni di euro e recentemente finito nel mirino del Psg, altro club che deve prima pensare a cosa farne di Mbappe.

Nel frattempo, pare che la Juventus abbia già trovato un principio d’accordo con Lukaku: calciatore al quale i bianconeri sono pronti a poter garantire un triennale da 9 milioni di euro a stagione, con tanto di opzione per un quarto anno di contratto. Servono, però, 40 milioni per strapparlo al Chelsea: società che, dal canto proprio, non vuole più avere nulla a che fare col diretto interessato.

L’intenzione da parte della ‘Vecchia Signora’ è, dunque, quella di provare a chiudere per l’ex Inter tramite la via del prestito con diritto: idea che non scalda minimamente i ‘Blues’ con questi ultimi che vogliono sbarazzarsi definitivamente del classe ’93 grazie ad un presunto affare in prestito con obbligo al verificarsi di facilissimi traguardi.