Xavi libera un centrale per l’Inter: affare da 10 milioni

A ventidue anni, il centrale del Barcellona ha bisogno di spazio per confermarsi: Xavi potrebbe non ritenerlo ancora affidabile, e l’Inter potrebbe approfittarne

Agenti e intermediari potrebbero riproporre all’Inter il cartellino di Eric Garcia, difensore centrale spagnolo che, al momento, non sembra un elemento centrale nei piani di Xavi. Può giocare in una difesa a tre come braccetto destro, il ruolo che l’Inter sta cercando di coprire dopo l’addio di D’Ambrosio.

Garcia possiede un’ottima padronanza dei fondamentali di gioco e sa gestire con sicurezza il pallone: essendo così giovane, è un profilo in linea con il nuovo progetto tecnico nerazzurra. Per ora Beppe Marotta è ancora concentrato sui centrali dell’Atalanta (Toloi, Demiral…), ma il ragazzo potrebbe rappresentare un’ottima opzione, anche se non appare ancora come un’idea concreta di mercato, specie se Barcellona dovesse aprire a un prestito con diritto di riscatto. La valutazione del cartellino è sui 10 milioni.

Nato a Martorell, in Catalogna, Garcia ha fatto parte de La Masia, l’accademia del Barcellona, ​​prima di passare al Manchester City nel 2017. Durante la sua prima stagione al City, è stato capitano della formazione Under-18 e ha giocato spesso per l’Under-19, specie in UEFA Youth League. Nel 2018 ha esordito con i grandi nei quarti di finale della Coppa EFL contro il Leicester City giocando in coppia con Nicolás Otamendi, un altro obiettivo per la difesa accostato all’Inter nelle scorse settimane.

Un centrale per l’Inter: Xavi potrebbe liberarlo a 10 milioni

Il debutto in Premier League c’è stato solo nel settembre 2019, contro il Watford. Guardiola lo ha preso spesso in considerazione nel 2020. Poi a giugno 2021 è stato proprio il manager spagnolo ad annunciare che il ragazzo aveva deciso di non rinnovare con il City e liberarsi a zero. Pochi giorni dopo Garcia ha firmato con il Barcellona, un quinquennale, con una clausola di rescissione pari a 400 milioni. Era il periodo in cui i Blaugrana si divertivano a fissare clausole spropositate.

Al Barcellona, era ripartito titolare, per poi perdere minutaggio con l’arrivo dell’inverno. Criticato per un gioco un po’ troppo falloso, è stato tenuto a lungo in panchina da Xavi. A oggi, in tre stagioni, ha collezionato comunque più di 60 presenze.

Il ragazzo è stato finora protagonista con la Nazionale. Dopo aver militato nell’U-19 e l’U-21 iberica, nell’agosto 2020 è stato convocato nella Nazionale maggiore, come sostituto di Sergio Ramos. Ha partecipato a Euro 2020 ed è stato anche alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020.

Già da un mesetto il nome di Garcia viene sfruttato come riferimento ciclico per il mercato di alcuni club italiani. Accostato alla Juventus, al Milan e all’Inter, potrebbe sul serio essere stato uno dei primi nomi in lista sul taccuino di Ausilio anche a gennaio, quando si parlava di poter cedere in anticipo Milan Skriniar. Secondo la stampa spagnola, il Barcellona potrebbe essere disposto a cederlo senza problemi. E potrebbe anche accettare un prestito con obbligo di riscatto.

Cosa ne pensa Xavi? Finora l’allenatore spagnolo ha sempre avuto parole di elogio per Garcia, pur considerandolo solo una riserva. Data la giovane età del profilo, i catalani potrebbero anche dargli un’altra occasione.