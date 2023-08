Barcellona-Inter e l’intreccio ‘folle’: 50 milioni cash

By

Inter ancora stregata dal centrale danese Christensen ma il Liverpool è più forte economicamente e deciso a strappare uno degli uomini di punta della rosa di Xavi

Aver inserito Yann Aurel Bisseck negli schemi di Simone Inzaghi non è sufficiente a coprire il vuoto lasciato da Milan Skriniar nelle ultime settimane. L’Inter ha infatti ancora il grande compito di scovare il profilo ideale in sua vece, per donare al comparto difensivo solidità e completezza.

Da tempo piace alla dirigenza nerazzurra Andreas Christensen, uno dei grandi protagonisti della rinascita del Barcellona nel campionato spagnolo de La Liga. Pupillo del tecnico Xavi, il quale lo ha fortemente voluto dal Chelsea, difficilmente potrebbe essere immesso sul mercato. A meno di una grossa offerta che stuzzichi le attenzioni di Joan Laporta.

Calciomercato, Christensen al Liverpool: per l’Inter è troppo costoso

L’Inter al momento non ha certamente le carte economiche per muoversi concretamente verso il difensore danese, mentre potrebbe giocare un ruolo cruciale il Liverpool di Jurgen Klopp nel futuro del calciatore.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club inglese sarebbe disposto a lanciare un’offerta da 50 milioni di euro nei confronti di Christensen per battere la concorrenza e convincere lo stesso Xavi della bontà dell’operazione. Impossibile che i nerazzurri possano tenere testa ai rivali inglesi, visti anche gli elevati costi di gestione dell’ingaggio del calciatore.