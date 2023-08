ESCLUSIVO | Offerto Lunin del Real Madrid: le condizioni

Il portiere ucraino fu trattato dall’Inter alcuni anni fa, prima del trasferimento al Real col quale ha un solo anno di contratto

Il tema portieri è molto ‘caldo’ in casa Inter. A Inzaghi manca ancora un titolare, per Sommer si aspetta ancora il via libera del Bayern, e il vice. Per il ruolo di dodicesimo, come raccolto in esclusiva da Interlive.it, è stato proposto anche Andriy Lunin.

Qualche anno fa l’ucraino era uno dei giovani portieri più ambiti. L’Inter trattò a lungo con lo Zorya Lugansk, arrivando quasi a un accordo, poi l’ingresso in scena del Real Madrid fece saltare il banco.

L’allora diciottenne sbarcò in Spagna tra grandi aspettative, non riuscendo però ad affermarsi. In pratica ha quasi sempre giocato in altri club spagnoli, con la formula del prestito: Leganes, Valladolid e infine Oviedo. Appena 17 le presenze col Real, con il quale ha un solo altro anno di contratto.

Un metro e novantuno di altezza, Lunin è ancora molto giovane (24 anni compiuti lo scorso febbraio) nonché acquistabile per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il profilo dell’ucraino può stuzzicare Ausilio, anche se ad oggi è sempre Audero quello in pole per il ruolo di vice, considerata la distanza con lo Shakhtar per Trubin.