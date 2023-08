‘Gelo’ per il rinnovo: l’Inter lo prende a zero nel 2024

I nerazzurri incominciano a fiutare l’affare a titolo gratuito per il futuro. Il nuovo rinforzo può arrivare direttamente dalla A

La tattica portata avanti in questi ultimi anni da parte di Beppe Marotta, Piero Ausilio e qualche altro dirigente nerazzurro ha avuto, contro ogni pronostico, esiti alquanto elettrizzanti. Oltre che del tutto inaspettati.

Sono trascorse, infatti, diverse stagioni dal momento in cui, per la prima volta, i due dirigenti in questione hanno incominciato a portare a termine diversi affari a zero. Complice, chiaramente, una situazione economica alquanto disastrosa a cui l’Inter sta facendo fronte da diverso tempo.

Ad esempio, inizialmente era toccato a gente come Godin, de Vrij e Asamoah mettere piede a titolo gratuito in quel di Milano, passando poi per Calhanoglu, Onana, Mkhitaryan ma anche lo stesso Thuram: attaccante che è approdato anche lui a zero alla corte di Inzaghi proprio in quest’estate. Il settimo di questa ‘dinastia’, per essere più precisi, prima che arrivasse poi Cuadrado. Una tattica, questa, che ha, insomma, riservato importanti traguardi all’Inter. Incluso quello del raggiungimento della finale di Champions.

C’è da dirselo però. L’intera dirigenza nerazzurra non ne ha ancora abbastanza ed è perciò disposta a tramandare questa cosa per un altro bel po’ di tempo. Come? Incominciando a fiutare in netto anticipo qualche altro affare a titolo gratuito negli anni. Magari proprio nel 2024. Occhio a questo nome insomma.

Castrovilli-Fiorentina, è gelo sul rinnovo: l’Inter fiuta l’affare a zero tra un anno

Gaetano Castrovilli e la Fiorentina, dopo aver instaurato diversi colloqui in questi ultimi tempi, non hanno ancora raggiunto alcuna minima intesa per il potenziale prolungamento di contratto del calciatore.

Giocatore e società, infatti, non hanno ancora concordato nulla riguardo l’eventuale rinnovo dell’ex Bari e Cremonese. Accordo che, attualmente, ha data di validità sino a giugno 2024.

Momentaneamente, il forte centrocampista ‘made in Italy’ – colui che in passato ha riscontrato diversi problemi fisici, vedasi il gravissimo infortunio rimediato nel 2022 – percepisce 2 milioni di euro a stagione con la Fiorentina che, per il nuovo e presunto accordo, ha posto sul piatto un ingaggio da 1,5 milioni netti sino al 2027. Castrovilli e il suo entourage domandano, invece, 2,5 milioni per il prolungamento di contratto. Motivo per cui, al momento, non si è ancora trovata la giusta quadra.

E’ stato proprio questo a far sì, non a caso, che sia la Lazio che l’Inter – quest’ultima in particolar modo – riponessero immediatamente gli occhi sul giocatore. Nerazzurri che, insomma, stanno già pensando a quest’eventuale ed ipotetico colpo a zero tra un anno esatto di tempo. Magari quando non ci sarà più Henrikh Mkhitaryan, nel caso, colui che attualmente ha un contratto valido sino a giugno 2024 con la stessa società in questione.

Peraltro, Castrovilli appartiene alla World Soccer Agency: compagnia ‘capitanata’ da Alessandro Lucci, noto agente che oltre al solo centrocampista della ‘Viola’ cura anche gli interessi di alcuni calciatori nerazzurri come Juan Guillermo Cuadrado e Joaquin Correa.

L’Inter, per giunta, conosce fin troppo bene il classe ’97. Trattasi, infatti, di un calciatore che contro la ‘Beneamata’ ha sempre e comunque offerto prestazioni di spessore castigandola, non per nulla, già in due circostanze.