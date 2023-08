Sommer-Inter, annuncio ufficiale di Tuchel

Conferme anche da parte del tecnico del Bayern Monaco sulle volontà del portiere svizzero di accasarsi all’Inter dopo l’addio di Onana, mentre si attende il recupero di Neuer

Impegnato nella propria tournée come tutte le altre big internazionali, anche il Bayern Monaco macina risultati importanti in vista dell’inizio del campionato di Bundesliga. Questa volta potrebbe però farlo senza l’aiuto dell’esperto portiere svizzero Yann Sommer, prelevato dal Borussia Monchengladbach appena una stagione prima per ovviare all’assenza dell’infortunato Manuel Neuer.

Il calciatore è infatti da diverse settimane l’obiettivo principale del mercato dell’Inter, ancor prima che André Onana venisse ufficializzato al Manchester United per 57 milioni. Ora la dirigenza nerazzurra sta stringendo ulteriormente la presa su di lui e la controparte bavarese per mettere a segno il colpo definitivo, mentre dalle parole del tecnico Thomas Tuchel traspare incertezza sul futuro del proprio portiere.

“Non dev’essere facile neanche per lui sentirsi libero di scegliere ciò che è meglio per sé. Lui ha un desiderio molto forte, mentre è nostro interesse difendere gli interessi del club. Resta un grande portiere, importante per lo spogliatoio. Avendo già un contratto qui potrebbe restare, ma è normale che abbia in testa altri pensieri. Per il momento fa parte della nostra squadra e contiamo di riavere anche Neuer presto a disposizione“, ha incalzato Tuchel in un recente intervento in conferenza stampa. Quasi a voler smorzare le voci di addio.

Sommer promesso all’Inter mentre Tuchel aspetta Neuer per il via libera definitivo

Certo è che il Bayern non lascerà partire Sommer a meno della presenza di un sostituto immediato disposto a prendere il suo posto, nella trepidante attesa che torni il numero uno Neuer. L’affare con l’Inter è dunque congelato, ma ad uno stadio tanto avanzato che basta un nonnulla per ottenere il via libera definitivo.

Sono invece nettamente meno intense rispetto al passato le avances di Trubin nei confronti del sodalizio nerazzurro di Milano, dopo che lo Shakhtar ha messo nero su bianco le intenzioni di cedere il proprio gioiello ucraino a non meno di 30 milioni di euro. Resta piuttosto alto il nome di Emil Audero come eventuale secondo portiere, proprio alle spalle di Sommer.