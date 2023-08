D’Ambrosio ufficiale al Monza: “Volevo finire la carriera all’Inter”

Accordo raggiunto con il club brianzolo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’ex centrale nerazzurro D’Ambrosio, legato per fede ancora ai colori dell’Inter

Già lo scorso anno avevamo visto un Monza scatenato sul mercato, prelevando calciatori di qualità da diverse realtà nostrane con cui l’ormai ex presidente Silvio Berlusconi e il fidato collaboratore Adriano Galliani avevano intavolato nei decenni passati rapporti d’amicizia e stima reciproci.

Inevitabilmente a parlare di operazioni con il club brianzolo ci è finita anche l’Inter, dall’addio di Andrea Ranocchia (poi ritiratosi per problemi fisici, ndr) passando per il prestito di Stefano Sensi, senza contare adesso il nuovissimo innesto che fino a qualche settimana fa era proprio a disposizione di Simone Inzaghi prima dell’addio a parametro zero. E non parliamo solo di Roberto Gagliardini.

Danilo D’Ambrosio ha infatti firmato il contratto che lo lega al Monza per il prossimo anno, con opzione di rinnovo automatico di un’ulteriore stagione in caso di salvezza. Si tratte del settimo colpo in entrata per i biancorossi in questa sessione, a coronamento di un progetto tecnico molto solido alle dipendenze di Raffaele Palladino.

Lasciata la sede principale, D’Ambrosio ha fatto trapelare tutto il suo entusiasmo per la buona riuscita della trattativa: “Mi è bastato sentire la proposta del dottor Galliani per accettare di competere in questo progetto. Lui è la storia del calcio, già una decina di anni fa quando era ancora al Milan c’era stato un accenno di intesa“, ha raccontato ai microfoni dei media presenti.

D’Ambrosio entusiasta della parentesi Monza e lascia il cuore all’Inter

“Ho anche sentito il mister e mi piacciono molto le sue idee. Fa giocare la squadra con convinzione“, ha poi aggiunto il calciatore. Certo la sua nuova avventura non potrà mai annullare il suo passato in nerazzurro, costellato da grandissime gioie e tante tensioni.

“Ho ammesso pubblicamente di essere tifoso dell’Inter ed era giusto che il lo dicessi alla fine del mio percorso per rendere note le mie emozioni soltanto attraverso i fatti. Quella a Milano è stata una parentesi meravigliosa“, ha ammesso ancora una volta D’Ambrosio con commozione. Ma non nasconde neppure un pizzico d’amarezza perché sperava che il suo percorso potesse finire in un altro modo: “Sì, sarebbe stato bello finire lì la mia carriera. Ma credo che sia superfluo portare rancore o rabbia per l’accaduto. Sono comunque grato alla vita per quanto mi sia successo negli ultimi anni indossando i colori nerazzurri“.