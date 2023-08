Gosens in Germania: affare chiuso, Inter a mani vuote

E’ tutto fatto tra le parti. Fumata bianca attesa a breve e, questa volta, a rimetterci sono i nerazzurri

Robin Gosens è uno di quei calciatori che, da mesi e mesi, viene dato per partente ma che, ciò nonostante, per via di tutta una serie di vicissitudini, non ha ancora detto addio a quella che, ad oggi, risulta essere la sua attuale squadra. L’Inter.

Il tedesco è, infatti, stato dato per più e più volte in uscita in questi ultimi tempi. Inizialmente si era subito parlato del forte interessamento da parte dell’Union Berlino, fino ad arrivare poi a quello del Wolfsburg: club che aveva addirittura presentato un’offerta ufficiale all’Inter sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, fissato a 14 milioni di euro. Proposta poi respinta dai nerazzurri.

Non per nulla, però, proprio i vice Campioni d’Europa in carica avevano sin da subito già incominciato a cautelarsi. In che maniera? Bloccando verbalmente Carlos Augusto: profilo su cui la ‘Beneamata’ si sarebbe fiondata immediatamente in caso di uscita effettiva di Robin Gosens. A differenza di quanto si potesse immaginare in principio, però, qualcosa è cambiata eccome in queste ultime settimane.

Il Wolfsburg, infatti, club che sembrava pronto a chiudere per il tedesco, si è ora fiondata su un altro obiettivo ed è questa la strada che, insomma, chiude – al momento – le porte al ritorno dell’ex Atalanta in Bundesliga.

Tutto fatto tra il Wolfsburg e Rogerio: Gosens mollato e Carlos Augusto-Inter in bilico

In queste ultime ore, il Wolfsburg ha dato una clamorosa accelerata all’affare Rogerio.

Inizialmente, sulle orme del brasiliano, vi erano finite sia Milan che Spartak Mosca. A questi ultimi, però, il Sassuolo ha più e più volte precisato di non voler trattare con alcun minimo club russo.

Ora, invece, chi è pronto a chiudere per il laterale brasiliano sono proprio i tedeschi. Chiara, insomma, la volontà da parte del Wolfsburg di voler puntare sull’esterno di attuale proprietà degli emiliani e non più su Robin Gosens.

Ormai ci siamo: è praticamente tutto fatto tra le parti con l’Inter che, dunque, una volta arrivati a questo punto, dovrà pensare a qualcos’altro per il futuro dell’ex Atalanta. Ciò vuol dire che, in questo momento, è bloccata non soltanto l’uscita di Gosens ma anche il potenziale approdo di Carlos Augusto in sponda Inter (calciatore col quale i nerazzurri hanno già trovato un principio d’accordo verbale).

Rogerio è, infatti, in procinto di accettare l’offerta del club tedesco per poi trasferirsi, a quel punto, in Germania complice, inoltre, il suo attuale accordo in scadenza nel 2024 coi neroverdi. L’ex Juve aveva, non per niente, già messo in allerta Dionisi e i suoi ‘minacciandoli’ di andare via a zero tra un anno esatto di tempo. Così non sarà però.