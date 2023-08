Tomiyasu proposto all’Inter: richiesta elevata | ESCLUSIVO

L’ex Bologna, quest’oggi in forza all’Arsenal, è stato offerto a sorpresa ai nerazzurri come potenziale erede di Skriniar. La situazione

Takehiro Tomiyasu è quel calciatore che mise piede, per la prima volta, in Italia quando ancora ricorreva l’estate del 2019.

Il difensore giapponese si trasferì, infatti, al Bologna nella stagione 19-20 a fronte di un’offerta da 7 milioni di euro. Dopo aver trascorso due anni esatti in quel della Romagna, il classe ’98 si è poi trasferito all’Arsenal, sua attuale società di appartenenza.

L’approdo di Tomiyasu in Inghilterra ha consentito, da quel momento in poi, agli emiliani di ricavare una fruttuosa plusvalenza dalla vendita dell’ex Sint-Truiden, venuto a costare precisamente 20 milioni di euro +3 di bonus ai ‘Gunners’: il tutto dopo due sole annate disputate dal calciatore in questione in Serie A, ricordiamolo. 64 gettoni, 3 reti e 3 assist. Questi i numeri raccolti dal giocatore al fianco dei rossoblù.

Ora, però, complice l’ampio turnover che Mikel Arteta ha concesso a Tomiyasu nella passata regular season – il giapponese ha totalizzato soli 651′ in Premier League senza diventare mai e poi mai un vero e proprio baluardo per la difesa degli inglesi – lo stesso giocatore ha già fatto intendere quelle che sono, in fin dei conti, le sue intenzioni. Tradotto: qualora ci fosse la possibilità, il ventiquattr’enne nato a Fukuoka vorrebbe cambiare aria e, non per nulla, ha già passato la palla a chi, da sempre, cura i suoi interessi.

ESCLUSIVO | Tentativo degli agenti di Tomiyasu con l’Inter: l’Arsenal chiede 35 milioni

Stando a quanto appurato da Interlive.it in queste ultime ore, gli agenti di Takehiro Tomiyasu ci stanno provando, a tutti gli effetti, con l’Inter.

Emerge fuori, infatti, che proprio un noto intermediario italiano – uno dei tanti volti che figura all’interno dell’entourage del calciatore – ha recentemente proposto il giapponese ai nerazzurri, complice la situazione dal punto di vista difensivo che continua a tenere banco in casa Inter.

Come ormai risaputo, proprio i nerazzurri continuano a restare alla ricerca di una nuova pedina difensiva e il tutto lo si deve al recente addio di Milan Skriniar a zero, accasatosi a sua volta al Psg e uscitone sconfitto contro i suoi ex compagni nella giornata di ieri per 1-2 nell’amichevole disputata dai parigini contro la squadra di Inzaghi quando ancora entrambi in Giappone.

C’è da dirselo però. Trattasi, al momento, di un’operazione alquanto complessa. Questo perché, per lasciar andar via Tomiyasu, l’Arsenal domanda 35 milioni di euro. Cifra tutt’altro che scontata da tirar fuori. A maggior ragione per i nerazzurri, in questo momento ancora a caccia di nuovi ed ulteriori elementi: a cominciare proprio dalla porta e passando, inoltre, per centrocampo e attacco.