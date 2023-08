Correa fuori dall’Inter, riproposto l’affare low-cost

L’argentino Correa resta fisso tra gli esuberi dell’Inter, mentre torna l’idea di un potenziale sostituto come quarto attaccante nerazzurro alle dipendenze di Inzaghi

Non che ci fosse più tanto da fare ai fini del reintegro a pieno titolo nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Ma la partecipazione alla tournée estiva in Giappone avrebbe potuto avere nella carriera futura di Joaquin Correa un ruolo estremamente importante. Soprattutto al di fuori del progetto tecnico dell’Inter.

Giocare partite amichevoli su scala internazionale, si sa, è vettore di attenzioni mediatiche non indifferenti. Le stesse che possono diffondere velocemente quanto un calciatore sia stato o meno performante. L’occasione però non sarebbe stata sfruttata a pieno dal centravanti argentino in nessuna delle uscite cui ha avuto modo d’esprimersi, sempre con il freno a mano tirato. Questo non soltanto complica la sua appetibilità sul mercato europeo ma mette in seria difficoltà anche la stessa Inter, da tempo attiva nella speranza di trovare una sistemazione consona alle qualità del centravanti senza svalutarne l’immagine. E sperare, in ultima battuta, di ricavarci anche qualcosa di buono.

L’avvento di Gianluca Scamacca al posto di Romelu Lukaku e la presenza di Marcus Thuram lasciano dunque Correa brancolante nel buio senza un posto effettivo in squadra. Questo lo spinge ancora più verso la cessione, con il campionato de La Liga spagnola sullo sfondo e nei desideri del calciatore.

Inter, Lukebakio alternativa a Balogun per il post Correa

Trovato appiglio da qualche parte ancora non ben precisata, l’Inter avrebbe quindi modo di completare il proprio parco attaccanti puntando tutto su Folarin Balogun che resta l’opzione principale.

Il calciatore dell’Arsenal costa però almeno 40 milioni di euro, ben oltre i piani della dirigenza nerazzurra. Motivo per cui l’alternativa è data ancora una volta da un profilo già sondato in precedenza, slanciato ulteriormente dal fatto che l’Herta Berlino sia retrocesso in 2.Bundesliga proprio al termine della passata stagione.

Dodi Lukebakio potrebbe sì arrivare in prestito ma non demorde neppure l’idea di acquisto a titolo definitivo, partendo da una base low cost intorno agli 8 milioni di euro. Ideale per essere il quarto attaccante in rosa e completare così il poker offensivo di Inzaghi.