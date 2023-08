Dall’Inter alla Juventus: affare assurdo da 30 milioni

In Inghilterra credono o sperano che un calciatore in rotta con lo United possa trasferirsi in Italia: si parla di un affare da 30 milioni, per Inter o Juventus

Lo United vuole sbarazzarti di Harry Maguire. Nel 2019 l’imponente difensore fu preso dai Red Devis per 87 milioni di euro, il che fece di lui il difensore più pagato nella storia del calcio, nonché, almeno temporaneamente, il calciatore inglese più costoso di sempre (il record è stato superato dalla cessione di Jack Grealish nel 2021).

Ora tutti sperano di poterlo mandar via per una trentina di milioni. L’unica squadra realmente interessata, fino a questo momento, è parsa il West Ham. Ma gli Hammers vogliono spendere al massimo 20 milioni. Una settimana fa si era parlato di un’offera da circa 20 milioni di sterline bonus compresi (circa 23 milioni di euro), considerata però troppo bassa dallo United.

L’ex capitano del Manchester United sa che sarebbe meglio trovarsi un’altra squadra, dato che Erik ten Hag lo sopporta a stento e i suoi compagni hanno dato prova di non fidarsi troppo delle sue prestazioni (anche Onana, appena arrivato, lo ha già strigliato).

30 milioni per il difensore: proposto all’Inter e poi alla Juventus

Insomma, anche il West Ham potrebbe decidere di tirarsi indietro. Per questo i procuratori del difensore avrebbero già provato a proporlo in Serie A, con il beneplacito del Manchester United. Pare che non troppo tempo fa il suo nome sia stato fatto anche all’Inter, che avrebbe rifiutato a priori, e senza pensarci su neanche due minuti. E ora il difensore potrebbe essere proposto alla Juventus, per 30 milioni.

Lo United non può regalarlo. Il peso a bilancio dell’ex Sheffield, Hull City, Wigan e Leicester è ancora alto. E per questo i dirigenti dei Red Devils hanno rifiutato le offerte al ribasso. In Inghilterra continuano a parlare di un possibile approdo di Harry in Italia. Su alcuni tabloid si legge per esempio che Maguire potrebbe essere l’erede di Bonucci.

Effettivamente Giuntoli è alla ricerca di un difensore centrale esperto e fisicamente importante. Qualora il Manchester potesse scendere sotto i 20 milioni di euro, la Juve potrebbe farci anche un pensierino. Ma con la valutazione ferma a 30 milioni, la risposta bianconera sarebbe un secco no.

Bonucci verso l’Ajax: mai valutato dall’Inter

Anche riguardo Bonucci, recentemente sbattuto posto fuori dalla prima squadra dai bianconeri, si era parlato di possibili contatti con l’Inter. Tali indiscrezioni non hanno fondamento. Nessun dirigente nerazzurro, finora, ha mai trattato direttamente o indirettamente Bonucci.

Marotta ha avuto rapporti altalenati con il difensore negli anni alla Juve, ma non per questo non vuole considerarlo. Il punto è che l’Inter punta a prospetti più giovani e, soprattutto, dall’ingaggio contenuto. Le uniche eccezioni considerate rispondevano ai nomi di Azpilicueta (poi passato all’Atletico) e di Umtiti (trasferitosi al Lille).

Bonucci vuole poi giocare con continuità, per poter essere convocato ai prossimi Europei. E le voci di mercato parlano di possibili contatti con l’Ajax o con qualche club tedesco. Intanto anche in Spagna qualcuno ha scritto che il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli potrebbe aver individuato come possibile erede di Bonucci proprio Harry Maguire.

Il centrale difensivo inglese che non rientra più nei piani tattici del manager olandese Ten Hag potrebbe oggettivamente piacere ad Allegri. Ma resta il nodo del prezzo. E poi c’è l’ingaggio, troppo alto per i bianconeri che sono alle prese con dei tagli generalizzati. Il trentenne prende più di 9 milioni l’anno!