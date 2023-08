Gosens alla Juve con lo scambio: la risposta dell’Inter

L’esterno tedesco è in uscita. Una volta che l’approdo al Wolfsburg è sfumato, occhio perché potrebbe anche prendere piede questa nuova ipotesi

Robin Gosens, finito in questi ultimi tempi al centro di importanti rumors di mercato, continua sì a restare un calciatore di attuale proprietà nerazzurra ma, al tempo stesso, pare aver, praticamente, già mezzo piede fuori da Appiano.

Da tempo, infatti, l’ex Atalanta viene visto come un potenziale partente dall’intera dirigenza nerazzurra: con l’Inter che, pur di non farsi trovare impreparata, ha già trovato un principio d’accordo verbale con Carlos Augusto da diverse settimane.

Ciò che sta bloccando il tutto, però, è proprio la non uscita di Gosens, calciatore che sino a pochissimo tempo fa pareva essere ad un passo dal Wolfsburg. Come non detto.

Proprio i tedeschi hanno, infatti, bloccato in queste ultime ore Rogerio: laterale di sinistra che ha trascorso queste ultime stagioni al fianco del Sassuolo e che è ora prossimo all’approdo in Bundesliga, complice il suo accordo in scadenza nel 2024 coi neroverdi. Ciò vuol dire che, come ormai più che deducibile, la pista Gosens-Wolfsburg si è, oramai, raffreddata del tutto.

L’attuale esterno dell’Inter continua a piacere, ad ogni modo, ugualmente in Germania: tant’è che continua a sperare tutt’ora in un suo ritorno nella propria terra natia. Nel frattempo, però, non vi è da dover scartare alcun’altra possibilità. Come ad esempio questa.

Idea di scambio Gosens-Luca Pellegrini tramite intermediari: no Inter nel caso

Robin Gosens e Luca Pellegrini, due profili che sono entrambi finiti sotto la lente d’ingrandimento delle rispettive dirigenze, potrebbero finire per rientrare dentro un assurdo ed inaspettato scenario di mercato.

I due calciatori in questione, tramite un’eventuale idea di agenti e alcuni intermediari, potrebbero infatti finire al centro di uno scambio alla pari che avrebbe del clamoroso. Sì, avete capito bene: uno scambio secco che vedrebbe, nel caso, Robin Gosens prendere direzione Torino e Luca Pellegrini destinazione inversa. In questo caso Milano.

Come ormai risaputo, il laterale tedesco è da considerarsi un potenziale partente in casa Inter così come il terzino ‘made in Italy’, calciatore girato in prestito alla Lazio nella passata annata coi biancocelesti che, nel caso in cui avessero voluto riscattare il giocatore, avrebbero dovuto versare 12 milioni di euro nelle casse della Juventus. Così non è stato però.

A differenza del classe ’99, l’ex Atalanta possiede già una certa esperienza internazionale che, eventualmente, potrebbe anche tornare utile alla squadra di Massimiliano Allegri: tecnico a cui potrebbe anche far comodo il profilo dell’attuale numero 8 nerazzurro.

Da sapere, però, che a quest’eventuale ed ipotetica idea l’Inter risponderebbe immediatamente con un no secco, in ogni caso.