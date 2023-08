200 milioni per Lautaro, annuncio ufficiale dell’agente

Lautaro sempre più centrale nei progetti dell’Inter e l’agente Camano spegne ogni dubbio sul suo futuro, compreso l’approccio multimilionario dall’Arabia

Lo sguardo fiero di chi vuole sudare ancora mille maglie e puntare sempre più in alto il mirino del campione. Lautaro Martinez ha rapito sin dal primo giorno i cuori dei tifosi nerazzurri e a sua volta è stato stregato dalla magia unica di San Siro.

Dopo qualche anno in crescendo ha vinto uno Scudetto, tante coppe e raggiunto assieme al resto del gruppo proprio nella passata stagione una finale di Champions League attesa da una vita. E adesso non può che continuare lungo il percorso già tracciato per attirare a sé come una calamita altre immense soddisfazioni.

Già dal prossimo campionato ormai imminente, il centravanti argentino sarà persino capitano dell’Inter. Un’eredità pesante lasciata da Samir Handanovic, una fascia portata al braccio da grandissimi campioni. Anche nel segno di una tradizione, come quella albiceleste, che continua a perdurare negli annali della storia di un club vincente. Lautaro Martinez è pronto a prendersi tutto.

Lautaro e l’Inter una cosa sola, Camano: “Non pensiamo alle offerte del mercato”

Questo vuol significare una sola cosa: non andrà via da Milano. Non ancora, quantomeno. Perché la sua volontà è ferrea, indiscutibile, impossibile da cambiare. Lo ha ribadito spesso lui stesso, ma sono trapelate nel tempo certezze anche da parte del suo agente, Alejandro Camano, sempre pronto a rispondere negli interessi del proprio assistito.

Anche questa volta l’uomo mercato non si è trattenuto dall’esprimere il proprio giudizio sul futuro del calciatore e ha puntualizzato un concetto piuttosto importante ma sempre più dimenticato.

“Abbiamo tempo per parlare di rinnovo. Lautaro è felice a Milano, è tranquillo. Non abbiamo fretta. Poi per lui non è soltanto una questione di soldi, ciò che lo rende felice è ottenere il massimo risultato possibile. Penso che ad oggi rientri tra i migliori attaccanti del mondo e per questo motivo è anche spesso oggetto di discussione sul mercato. Ma quando un calciatore come lui, con un forte senso di attaccamento, esprime una volontà allora non c’è operazione che tenga. Non parlo delle offerte dall’Arabia (in particolare quella da più di 200 milioni, ndr) e per lui non contano i soldi. Pensa soltanto all’Inter“, ha affermato con estrema decisione Camano.