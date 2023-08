Manca solo l’annuncio: 20 milioni l’anno, vola in Arabia

Dopo essere stato seguito per quasi un anno dall’Inter e corteggiato un mesetto dalla Juventus, il calciatore ha scelto l’Arabia: per lui 20 milioni l’anno

Di Franck Kessié si è raccontato cento volte che avrebbe detto no all’Inter e alla Juve per potersi giocare le proprie carte al Barcellona e così dimostrare a Xavi di essere un centrocampista forte. Alla fine, però, pare che si sia lasciato allettare dai milioni arabi. L’ivoriano sarebbe vicino a un trasferimento nella Saudi Pro League.

L’Al-Ahli ha già trovato l’accordo con il Barcellona e ha anche suscitato interesse in Kessié presentandogli una bozza di contratto da 20 milioni a stagione per trasferirsi subito in Arabia. Dunque, l’ex Atalanta e Milan, malgrado i proclami diretti e indiretti di orgoglio e volontà di giocare nel calcio che conta, farà la fine di tanti altri campioni sedotti dal guadagno massimo.

Pochi giorni fa, l’invoriano aveva chiuso alla Juventus. Il club bianconero aveva provato a prenderlo dopo che l’Al-Hilal aveva soffiato sotto il naso di Giuntoli e Allegri Milinkovic-Savic. Per la Juventus, dunque, questo è la seconda trattativa sfumata per colpa degli arabi.

Anche l’Inter è stata scaricata da Kessié. L’inverno scorso si era parlato di un possibile scambio Brozovic-Kessié. Poi, il nome dell’ivoriano era tornato di moda anche con l’arrivo del caldo, quando si erano levate ipotesi di un acquisto in prestito con diritto di riscatto.

L’ex Milan aveva sempre risposto alla corte nerazzurra dichiarando di voler continuare a giocare in Catalogna e di non sentirsi pronto a tornare in Serie A dopo un solo anno di Liga. Principalmente, proprio per non uscire sconfitto dalla sfida sportiva più importante della sua carriera.

Xavi, intanto, ha relegato l’ivoriano ai margini del progetto, per fargli capire che era meglio modificare i propri progetti. L’Inter, a quel punto, si era già tirata fuori, grazie all’acquisto di Frattesi. Così ci ha provato Giuntoli per dare un nuovo centrocampista di peso a Massimiliano Allegri. La strategia bianconera era cedere Zakaria e poi chiedere Kessié al Barça.

L’ex Milan ha però mostrato scarso interesse per l’offerta juventina ed è tornato a concentrarsi sul Barcellona. Tempo pochi giorni ed è venuto fuori l’Al-Ahli, club di Gedda, in cui militano Firmino, Mendy, Mahrez, Barrow, Saint-Maximin e Milesi.

Com’è nata e come si potrebbe concludere la trattativa

Pare che gli arabi dell’Al-Ahli stesse corteggiando da tempo Amrabat. Al terzo-quarto rifiuto del marocchino (che aspetta di trasferirsi al Manchester United), i ricchi sauditi hanno deciso di virare su Kessié. Secondo Sport, noto quotidiano spagnolo, l’ivoriano avrebbe già detto sì alla proposta dell’Al-Ahli e avrebbe pure effettuato le visite mediche a Parigi.

Per accettare la proposta venuta dall’Arabia ci avrebbe messo quincici secondi: il tempo di leggere tutti gli zeri contenuti nella proposta da circa 20 milioni a stagione fino al 2026. E ll Barcellona, quanti soldi arriveranno? Si parla di un guadagno di 15 milioni. Il che rappresenta comunque una plusvalenza per il club catalano, visto che Kessié era arrivato a zero un anno fa.

La Juventus, che aveva puntato forte su Kessié, ora starebbe già provando a sondare il terreno per Ryan Gravenberch, un esubero del Bayern Monaco rappresentato da Raiola. Intanto i tifosi juventini si chiedono come mai tutti i giocatori indicati come obiettivi di mercato da Allegri preferiscano andare a finire in anticipo la carriera in Saudi Pro League. Finirà così anche con Romelu Lukaku?