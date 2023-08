Sanchez all’Inter, ecco la verità

Il cileno è attualmente svincolato e perciò, dopo l’esperienza vissuta al Marsiglia, si è subito pensato ad un suo ritorno a Milano. Come stanno le cose in realtà

Alexis Sanchez è reduce da un’importante esperienza annuale trascorsa al fianco dell’Olympique Marsiglia, club con cui ha totalizzato importanti numeri.

Nella passata annata, infatti, il classe ’88 ha messo a referto 18 reti e 3 assist in 44 presenze complessive. Numeri tutt’altro che scontati visto e considerato che stiamo pur sempre parlando di un 34enne prossimo a dover spegnere trentacinque candeline a metà dicembre. Ciò nonostante, il cileno risulta essere attualmente svincolato.

Proprio ‘El Niño Maravilla’ è rimasto in questo momento senza squadra ed è stato proprio questo a far sì, a onor del vero, che il calciatore in questione venisse proposto a tutta una serie di club, Inter inclusa. Sua ex squadra nella quale ha trascorso tre stagioni.

Sanchez si è autoproposto all’Inter: nerazzurri mai convinti, niente ritorno a Milano

Alexis Sanchez, negli scorsi giorni, si è autoproposto a parametro zero all’Inter.

Sanchez è pronto ad aspettare l’uscita di Correa, certo non all’infinito visto che ha diverse offerte sul tavolo, pur di tornare a rivestire la maglia nerazzurra. Marotta e Ausilio hanno aperto al cileno, ma piazzare altrove il ‘Tucu’ – nel mirino di club arabi e della Fiorentina come rivelato da Interlive.it – non sarà affatto semplice.