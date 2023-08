United alla carica dopo Onana: 55 milioni per un altro interista

Il Manchester United potrebbe tornare alla carica dopo aver formalizzato l’acquisto di André Onana dall’Inter: ecco chi c’è nel mirino

Secondo alcune voci britanniche i Red Devis potrebbero essere interessati a un altro nerazzurro. Portato in Inghilterra Onana, Erik ten Hag potrebbe anche chiedere alla dirigenza del club un altro sforzo sul mercato. E dunque, lo United, per chi potrebbe voler bussare alla porta dell’Inter?

Dal Regno Unito lanciano la suggestione di un possibile interesse per Federico Dimarco. Per l’Inter si tratta di un titolare e di un leader dello spogliatorio, un ragazzo cresciuto con i colori nerazzurri cuciti addosso. Ed è difficile quindi pensare che possa arrivare un’apertura a una cessione.

Il club ha già venduto abbastanza in questa sessione di mercato. E l’entrata principale è arrivata proprio grazie all’affare che ha portato Onana al Manchester Uniter: un ritorno alla carica dei Red Devils per Dimarco, a meno di cifre clamorose, dovrebbe in pratica essere respinto. Sostanzialmente, è possibile sbilanciarsi e dire che l’Inter non ci sente e non ci sentirà, da quell’orecchio lì, a meno di un’offerta da 55-60 milioni. Una cifra alta, che i diavoli rossi difficilmente potrebbero presentare.

Certo, a causa della propria situazione finanziaria, l’Inter ha costante bisogno di introiti. Zhang stesso ha fatto capire che i veri incedibili in rosa sono soltanto Barella e Lautaro. Per tutti gli altri c’è un prezzo, anche per Dimarco.

Il Manchester United torna alla carica: Dimarco insieme a Onana in Premier?

Il venticinquenne, che ha avuto il suo exploit nella scorsa stagione (6 reti, 10 assist e ottime prestazioni in Champions), ha attirato l’attenzione di vari club, sia per la sua capacità di servire bene la squadra sulla fascia, che per la sua maturità tattica. In passato sono già arrivati sondaggi da parte di club spagnoli. Ed è abbastanza noto l’interesse delle principali squadre di Premier: anche Guardiola ha elogiato pubblicamente il laterale nerazzurro.

Dimarco non sembra però interessato a raggiungere Onana al Manchester United, e l’Inter è in condizione di resistere alla carica del club britannico. Sulla fascia sinistra ten Hag è relativamente coperto: il posto di titolare è di Luke Shaw. Allo United interessa quindi un’alternativa, dato che il ventitreenne olandese Tyrell Malacia ha deluso.

Le basi per la trattativa dovrebbero essere queste, ed è innegabile un interessamento da parte dei Red Devils. Ciononostante è difficile pensare che possa essere fatta qualche mossa concreta per portare avanti il discorso con l’Inter.

Oltre a spendere per Onana, lo United ha investito parecchio anche per Mount (costato oltre 64 milioni), e adesso deve fare qualche cessione per riequilibrare i bilanci. Spendere fino a 55 milioni per una riserva sembra poco giustificabile.

Rinnovo più probabile di una cessione

Lato Inter si ragiona già di un rinnovo del contratto di Federico Dimarco. Si lavora a un nuovo accordo con il terzino per prolungare il suo impegno con il club fino al 2028. La volontà è quella di premiare il ragazzo per le sue buone prestazioni con un aumento di stipendio.

L’attuale stipendio di Dimarco è di 1,8 milioni di euro a stagione. Con il nuovo accordo, il contratto potrebbe portarlo a percepire una cifra vicina ai 3 milioni. Si ragiona su una base da 2,8 più bonus o su un tondo 3, senza bonus.

Intanto l’Inter ha ceduto in prestito il giovane da tutti considerato come l’erede di Dimarco, sperando che possa far vedere cose buone e crescere in fretta. Si tratta di Pelamatti, classe 2004, terzino sinistro dotato di un buon fisico e di un interessante mancino, bravo a crossare ma anche a ripiegare in difesa.

Il giovane è stato ceduto in prestito stagionale al Torres, in Serie C. Una squadra che gioca con la difesa a tre e con i terzini a tutta la fascia. Ma Pelametti può giocare anche come esterno alto e mezzala in un centrocampo a tre.