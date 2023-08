A zero dalla Serie A: Inter, nome clamoroso

La nuova punta dei nerazzurri può arrivare direttamente dall’Italia. Svelati tutti i possibili e futuri scenari

Nonostante il futuro di Romelu Lukaku non sia ancora stato delineato del tutto, per lui si parla costantemente di Juventus da tempo ormai, ciò che conta, per l’Inter, è il fatto che gli stessi nerazzurri abbiano deciso di non puntare un’altra volta su di lui.

Una volta venuti a conoscenza dei continui contatti avvenuti tra ‘Big Rom’ e la ‘Vecchia Signora’ in tutti questi ultimi mesi, la stessa dirigenza interista ha, infatti, poi deciso di mollare immediatamente il belga. Ciò vuol dire che, tutt’ora, i vice Campioni d’Europa in carica necessitano di una nuova prima punta.

In queste ultime settimane sono sorti fuori i nomi di Alvaro Morata e Folarin Balogun passando, inoltre, per quelli di Jonathan David e Gianluca Scamacca, quest’ultimo ormai promesso sposo dell’Atalanta però.

Ciò nonostante, resta da dover tenere presente tutta una serie di altre ipotesi. Come ad esempio questa.

Jovic offerto all’Inter quasi a zero: è in scadenza nel 2024

Luka Jovic, complice una stagione del tutto altalenante – dove in aggiunta vi è da dover considerare anche la sua situazione dal punto di vista contrattuale, questo perché in scadenza nel 2024 – è uno di quei nomi che potrebbe finire per essere dato in orbita Inter.

Il centravanti serbo potrebbe, infatti, finire per essere proposto tramite agenti ai nerazzurri con la Fiorentina che, a quel punto, potrebbe anche arrivare a cederlo quasi a zero eventualmente.