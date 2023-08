Anche lui in Premier: sarà nello staffi di Tonali

L’ex arbitro e team manager del Milan, Andrea Romeo, raggiunge il centrocampista del Milan in Premier League dopo la rottura col club

L’esodo di calciatori verso i mercato arabi non è stata l’unica grande sorpresa di questa sessione estiva. Al contrario, le operazioni realmente intriganti – lungi da interessi spiccatamente economici – sono state costruite anche in Serie A.

Una fra tutte l’uscita di scena di Sandro Tonali dal Milan, dopo una clamorosa rottura con la presidenza e la presenza dell’intenzione smodata di raccogliere i proventi della crescita di un calciatore profondamente legato al sodalizio rossonero. Così va il calcio e anche lui sembra essersene fatto una ragione. Promettendo ai tifosi che un giorno, chissà quanto lontano, le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo. Ma non è tutto.

L’aria di cambiamento ha travolto, al pari dell’Inter e di qualche grande nome in squadra come Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic e André Onana, anche l’ambiente dirigenziale del Milan. Settimane orsono sono stati infatti sollevati dai rispettivi incarichi Paolo Maldini e Frederic Massara, con la motivazione di non aver gestito al meglio il vecchio mercato trasferimenti che portato alle dipendenze di Stefano Pioli più dispiaceri che il resto.

Tonali porta con sé l’ex team manager del Milan, Andrea Romeo

Assieme al duo glorioso incredibilmente fatto fuori, anche un’altra figura di rilievo del Milan degli ultimi anni avrebbe fatto i bagagli nell’attesa che potesse compiersi la risoluzione del contratto con la società in mano a Gerry Cardinale. Si tratta dell’ex arbitro Andrea Romeo, dal 2017 addetto al team managing rossonero.

Quest’ultimo ha quindi deciso di comune accordo con lo stesso Tonali di aggregarsi al suo staff personale per seguirlo nella nota località di Newcastle. Al seguito del centrocampista, Romeo dovrà dunque fare del suo meglio per smorzare l’impatto in un nuovo campionato – particolarmente ostico – come quello di Premier League, nel totale rispetto delle previsioni che la stessa società araba in gestione del club bianconero ha lanciato dopo la firma del calciatore.