Correa come Sanchez, affare da 15 milioni

L’Inter continua a spingere per la cessione del ‘Tucu’, quest’ultimo accostato sempre con più insistenza a qualche club arabo. Nuova ipotesi nel frattempo

L’Inter non ha dubbi riguardo la situazione di Joaquin Correa: è lui uno di quei ultimi profili dei quali i nerazzurri vogliono liberarsi una volta per tutte.

Proprio i vice Campioni d’Europa in carica intendono, infatti, arrivare a cedere il ‘Tucu’: calciatore che da quando è approdato a Milano non ha affatto mantenuto alte le aspettative racimolando peraltro, in proporzione, più infortuni – già otto sin qui – che gettoni in campo.

Come ormai risaputo, l’ex Lazio, una volta atterrato dalle parti di Appiano, ha sempre e comunque faticato nel trovare una discreta condizione fisica.

Ciò nonostante, chi ha sempre e comunque creduto in lui, è proprio Simone Inzaghi: suo ‘padre calcistico’ effettivo. Anche lui, però, una volta giunti a questo punto, si è finalmente reso conto del tutto ed è per questo che ha definitivamente aperto alla sua cessione. Anche se fin qui, tolta qualche proposta araba, le offerte per Correa hanno faticato ad arrivare.

Eccezion fatta per la Fiorentina però – club che proprio come rivelato da Interlive.it è interessato all’argentino – eccovi svelata nel frattempo quest’altra possibilità.

Correa come Sanchez? Anche lui potrebbe prendere direzione Marsiglia

Joaquin Correa, così come accaduto un anno fa esatto ad Alexis Sanchez, potrebbe finire per dire addio all’Inter prendendo, di conseguenza, un volo in direzione Marsiglia e ripercorrendo, a quel punto, lo stesso percorso che ha compiuto il cileno che ora potrebbe tornare in nerazzurro proprio in caso di partenza del ‘Tucu’.

Anche l’ex attaccante della Lazio potrebbe, infatti, finire per stuzzicare i francesi dell’Olympique Marsiglia: questi ultimi che hanno sì da poco ingaggiato Aubameyang a zero ma che, al momento, non hanno ancora un’effettiva seconda punta in squadra.

Eventualmente, quella del prestito con diritto di riscatto – fissato magari a 15 milioni di euro – è una soluzione che potrebbe mettere tutti d’accordo.

Ad ogni modo, come già anticipato, non continuano a placarsi i rumors arabi per Correa col diretto interessato che, a onor del vero, ha già aperto a quest’altra ipotesi.