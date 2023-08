Ritorno di fiamma per Barella: 70 milioni e scambio

Una big d’Europa potrebbe ben presto tornare all’assalto del forte centrocampista sardo. Questa proposta ha del sorprendente: la posizione dell’Inter

Nicolò Barella, complice la costante crescita avuta in tutti questi ultimi anni, è uno di quei calciatori attualmente di proprietà dell’Inter che fa maggiormente gola in tutta Europa.

Così come il neo Capitano nerazzurro Lautaro, anche il vice della ‘Beneamata’ – nientemeno che lo stesso Barella – garba a tutta una serie di squadre. Real Madrid e Liverpool in particolare.

Proprio questi ultimi, anche e soprattutto a causa dell’ormai sbandierato apprezzamento di Jurgen Klopp nei confronti del calciatore in questione, non hanno mai e poi mai fatto mistero sul forte interessamento per l’ex Cagliari, quest’oggi valutato dall’Inter sui 90-100 milioni di euro. Salvo l’arrivo di qualche proposta irrinunciabile, infatti, il classe ’97 non si muoverà in alcun modo da Appiano. Occhio, però, a questo possibile scenario.

Niente rinnovo per Thiago: il Liverpool può offrirlo in cambio di Barella aggiungendo 55 milioni

Thiago Alcantara, complice il suo accordo in scadenza tra un anno, potrebbe finire per dire addio al Liverpool già in quest’estate.

Il centrocampista italo-spagnolo dispone, infatti, di un solo ed ultimo anno di contratto coi ‘Reds’ e, di comune accordo con la società, ha già deciso che non estenderà la durata del suo vecchio accordo. Motivo per cui due sono le ipotesi: o dirà addio in questa sessione di calciomercato estiva, altrimenti farà le valigie a zero tra un anno.

L’idea che viene ora in mente è che, dato il forte apprezzamento da parte del Liverpool per Barella, proprio gli stessi inglesi possano finire per offrire 50-55 milioni di euro più Thiago, valutato sui 15 milioni, in cambio dello stesso centrocampista sardo. Una proposta complessiva da 70 milioni di euro alla quale, in ogni caso, l’Inter direbbe ugualmente di no complice, inoltre, l’esorbitante stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione di cui beneficia attualmente lo spagnolo.

L’esperienza tra Thiago Alcantara e il Liverpool volge, insomma, verso la sua fase finale. Ex Bayern Monaco che, nel mentre, continua a piacere anche in Saudi Pro League: campionato dal quale è già giunta qualche offerta per il classe ’91, rifiutata però dal diretto interessato stesso.