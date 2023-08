Scambio due per uno da Parigi: Lautaro nell’affare

Il Psg può pensare al blitz per il neo Capitano dell’Inter. Possibile proposta shock in arrivo da 85 milioni di euro complessivi sul tavolo dei nerazzurri

Prosegue il restyling in casa Inter in vista della prossima stagione. Nerazzurri che, dopo aver salutato innumerevoli pedine, devono ora pensare a quali e determinati rinforzi accogliere alla propria corte prima che la sessione di calciomercato estiva volga al termine.

Rei di aver perso gente come Onana, Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Skriniar, Bellanova, Brozovic, Lukaku e così via, l’intera dirigenza nerazzurra deve ora far di tutto pur di chiudere al più presto per nuovi elementi.

Non per nulla, già da giorni a dire il vero, l’Inter è finita per dare una clamorosa accelerata all’affare riguardante Lazar Samardzic. Ciò nonostante, resta da dover tenere in conto anche un’altra cosa.

La ‘Beneamata’ potrebbe – e dovrebbe – finire per salutare con ogni probabilità anche qualche suo altro componente. In caso di offerte irrinunciabili, il club presieduto attualmente da Steven Zhang, difficilmente si opporrà alla partenza di alcuni suoi big. Sì, Lautaro e Barella inclusi.

Capitano e vice dell’Inter continuano a restare, infatti, al centro di importanti rumors di mercato ed è per questo che, chi deve cautelarsi dai possibili e continui assalti esteri per questi due determinati calciatori, sono proprio Marotta e Ausilio. Occhio, perciò, a questo possibile scenario.

Il Psg può provarci per Lautaro: occhio all’offerta da 40 milioni più Soler ed Ekitike

Il Psg, pur di arrivare a vincere la prima edizione di Champions League della propria storia, è pronta a far di tutto ed è per questo che Luis Enrique e i suoi continuano a spingere a spron battuto sul mercato.

Dopo essersi, praticamente, assicurati Goncalo Ramos per circa 80 milioni di euro, oltre al solo Ousmane Dembele, proprio i parigini potrebbero, infatti, anche provare a farsi avanti per Lautaro Martinez date le attuali circostanze. In che maniera? Provando a riporre sul tavolo dell’Inter una proposta di scambio due per uno per il ‘Toro’ di Bahia Blanca.

L’idea è quella di poter vedere i francesi offrire ai nerazzurri i cartellini di Carlos Soler ed Ekitike, valutati rispettivamente 25 e 20 milioni di euro, per l’ex Racing Club più altri 40 milioni in aggiunta.

Una presunta offerta complessiva da 85 milioni di euro alla quale, eventualmente, l’Inter risponderebbe immediatamente di no in ogni caso.