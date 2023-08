Colombiano a costo zero: firma UFFICIALE, lo ‘accoglie’ Cuadrado

By

Yerry Mina firma il nuovo contratto con la Fiorentina e Cuadrado gli dà il benvenuto in Italia augurandogli il meglio per la sua avventura in viola

Juan Cuadrado naviga su suolo italiano da diversi anni ormai, tanto che la Serie A è il campionato che gli ha occupato la maggior parte della sua carriera come professionista. Soprattutto alla Juventus, prima di approdare all’Inter nei giorni passati di questa calda sessione estiva di mercato. Ma ancor prima alla Fiorentina, club sotto il cui stendardo ha dato modo al mondo di conoscere le sue qualità in rapida ascesa.

Sebbene non sia mai entrato nell’olimpo dei migliori terzini al mondo della sua generazione, ha certamente offerto un calcio propositivo e spesso letale per le difese avversarie. Dotato di buon ingegno e un pizzico di scaltrezza, Cuadrado ha comunque assicurato a sé stesso la fama del campione.

Con grande orgoglio oggi può dire di non aver ancora raggiunto il momento terminale della sua carriera e vuol poter ancora dare il suo contributo alla causa nerazzurra, nella speranza di vincere il suo ennesimo Scudetto. Al contempo, le sue mansioni non finiscono qui. Perché se dentro al campo continua a tenere banco agli allenamenti e le direttive dello staff di Simone Inzaghi; al di fuori resta il solito compagnone festaiolo. Con moderazione.

Cuadrado dà il benvenuto a Yerry Mina, nuovo centrale della Fiorentina

La sua maturità acquisita sembra comunque averlo portato a fare gli onori di casa, perché proprio nelle ultime ore la Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento del difensore connazionale Yerry Mina.

Una volta sbarcato in Italia, Cuadrado lo ha accolto con grande calore e una cenetta ad hoc. “Benvenuto fratello, in bocca al lupo per la tua nuova avventura“, si legge nel post a lui dedicato sul profilo Instagram.