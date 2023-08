Dal Napoli all’Inter: clamoroso, 15 milioni e si chiude

By

Saltato il trasferimento verso il mercato statunitense Lozano resta legato a forza con il Napoli, ma l’Inter non sarebbe convinta di intavolare una trattativa per il suo smistamento

Castel di Sangro ha accolto ancora una volta il Napoli nel suo ritiro pre-campionato di piena estate. Eppure tra i tanti volti nessuno ha destato negli occhi dei presenti la curiosità di scoprire di chi si tratta. Perché il club partenopeo, fino a prova contraria, non ha mosso investimenti importanti sul mercato se non quello relativo all’arrivo di Pierluigi Gollini in prestito dall’Atalanta.

Piuttosto si è adoperata fronte uscite. Con quella notevole di Kim Min-Jae verso il Bayern Monaco. E ha provato fino all’ultimo a piazzare anche Hirving Lozano, esterno messicano accantonato ai margini del progetto del nuovo tecnico Rudi Garcia. Quest’ultimo lo ha fatto giocare in amichevole dopo lo stop forzato per infortunio, sia per mettergli un po’ di minuti nelle gambe che farlo trovare pronto in caso di chiamata dall’estero.

La chiamata poi è arrivata dagli Stati Uniti, con il Los Angeles FC (lo stesso club di Giorgio Chiellini, ndr) in pole per il suo cartellino. Tra le parti è stata dunque instaurata una trattativa che sembrava volta a trovare conclusione dopo un primo rifiuto per l’offerta da 10 milioni pervenuta al cospetto di Aurelio De Laurentiis, quando però un intoppo di carattere temporale ha fatto crollare ogni convinzione.

Negli USA la finestra di mercato ha infatti chiuso i battenti in anticipo rispetto a quella italiana o comunque europea, lo scorso 3 agosto. Automaticamente anche l’operazione è sfumata del tutto e Lozano si trova a dover fare i conti con un ambiente che non lo stimola più e potrebbe portare a non valorizzarne le buone qualità offensive.

Lozano ancora sul mercato ma niente Inter, è incompatibile

Per questo motivo sia il Napoli che la sua entourage sono adesso chiamate, entro il termine del 12 agosto fissato dal presidente partenopeo, a trovare una nuova sistemazione al messicano onde evitare che resti un escluso importante in rosa. Senza però scendere sotto i 15 milioni.

Tra le tante potenziali destinazioni è filtrata anche l’Inter, sebbene al momento il club di Viale della Liberazione non abbia intenzione di investire sul cartellino di un calciatore con caratteristiche simili alle sue. Negli schemi di Inzaghi farebbe fatica a funzionare per l’essenza stessa dell’impostazione tattica del 3-5-2 con esterni di spinta duttili anche in fase di ripiego. Profili lontani dalle sue competenze. Inter dunque scartata dallo scenario.