Inzaghi, è tutto fatto con l’Inter: l’ufficialità dall’agente

Il tecnico piacentino e i nerazzurri si apprestano a disputare la loro terza stagione consecutiva assieme. Nel frattempo giunge un importante annuncio sul futuro

Simone Inzaghi e l’Inter hanno avuto a che fare per la prima volta assieme in occasione di quell’estate del 2021: periodo in cui il tecnico piacentino passò dalla Lazio all’Inter.

Da quel momento in poi sono trascorse due stagioni esatte e Inzaghi, con l’Inter, ha raggiunto importanti traguardi: per ultimo quella della finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Manchester City.

Ciò nonostante, il tecnico piacentino ha conquistato al fianco della ‘Beneamata’ due Supercoppe e due Coppa Italia, il tutto in due sole stagioni.

Indubbiamente buono, insomma, il lavoro svolto dal tecnico ex Lazio al comando dell’Inter. Ciò che manca, al momento, al ‘Re di Coppe’ è solamente la realizzazione di un obiettivo denominato Scudetto anche se, nonostante Inzaghi e i nerazzurri abbiano mancato in queste ultime due stagioni tale obiettivo, l’intera società interista è pronta a riconfermarlo al comando della guida tecnica. Ad annunciarlo è stata una persona in particolare.

Inzaghi e l’Inter ancora assieme, lo conferma l’agente Tinti: “Tutto fatto per il rinnovo”

Simone Inzaghi e l’Inter sono prossimi a dover siglare assieme un ulteriore rinnovo di contratto. A confermarlo è stato, infatti, l’agente del tecnico piacentino: nientemeno che Tullio Tinti.

Il noto intermediario italiano, lo stesso di Bastoni, ha fatto meta in sede Inter nella giornata di ieri per discutere sia riguardo la situazione di Inzaghi che di quella di Audero, letteralmente ad un passo dall’approdo in nerazzurro (affare che dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato sui 7 milioni).

Lo stesso Tinti, una volta intercettato dalla stampa, ha commentato così la situazione inerente al futuro di Inzaghi: “Il rinnovo di Simone con l’Inter è cosa già concordata. Il loro è un matrimonio che necessità solamente di essere formalizzato, ma ormai ci siamo. Estenderà la durata del suo contratto di un ulteriore anno e rinnoverà, perciò, il contratto in scadenza nel 2024 sino a giugno 2025″.