È fatta con l’Inter: a Milano per visite mediche e firma

Alla fine non si tratterà di un prestito secco: il nuovo secondo portiere nerazzurro arriverà in prestito con diritto di riscatto sui 7 milioni. E di fatto con la Samp si è messo in piedi uno pseudo-scambio: a Genova si trasferirà presto Filip Stankovic, con una medesima formula, solo che in questo caso l’Inter si è tenuta il diritto di controriscatto. Nel giro di una settimana, Inzaghi si è procurato due nuovi portieri!

Alla fine la scelta è ricaduta su Audero, ed entro domani ci saranno le visite mediche propedeutiche alla firma ufficiale. Emil Audero è atteso a Milano: il portiere ricoprirà il ruolo di secondo, dietro Yann Sommer, mentre si concretizza un percorso inverso per Filip Stankovic, che si aggregherà ai blucerchiati allenati da Andrea Pirlo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Dunque è fatta: Audero ha davvero salutato la Sampdoria per muoversi verso Milano. Nel pomeriggio di ieri, il portiere ha svuotato l’armadietto e salutato i comoagni della Sampdoria per mettersi in viaggio. Già oggi potrebbe arrivare a Milano per sostenere le visite mediche e siglare il suo contratto con la squadra nerazzurra.

L’accordo è stato quindi concluso sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro. Operazione apparentemente slegata da quella di Filip Stankovic, che dovrebbe trasferirsi a Genova in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.

A ventisei anni, il ragazzo nato a Mataram, nell’isola di Lombokuna, in Indonesia, non ha mantenuto le promesse di inizio carriera, quando era considerato uno dei portieri più promettenti per fisico e tecnica della sua generazione. Ciononostante resta un estremo difensore dotato di buona reattività tra i pali e sicuro nelle uscite basse.

Su Audero si era inserita anche la Lazio, ma alla fine ha fatto gioco all’Inter il rapporto di lungo corso e reciproca stima con l’agente del portiere della Sampdoria, Tullio Tinti. E così l’estremo difensore italoindonesiano ha scelto il nerazzurro, mentre sembra che la Lazio si stia avvicinando ad Handanovic.

Il punto sul mercato nerazzurro

Dopo l’acquisto di Sommer (che sarà subito in campo nell’amichevole in Austria), l’Inter ha ceduto in prestito Nikola Iliev al CSKA di Sofia. A breve dovrebbe partire anche Agoumé, che non giocherà nemmeno contro il Salisburgo: il centrocampista non si allena da giorni con il gruppo, sintomo che è pronto a trovarsi una nuova squadra.

Per l’attacco, alcune voci parlato di un immutato interesse di Inzaghi per Zapata, arruolabile come quarta punta in caso di partenza di Correa). Continuano intanto i segnali da parte di Balogun, mentre si allontana Morata. L’opzione Taremi prende quota soprattutto per via del prezzo trattabile. Il nome nuovo per l’attacco, proposto da alcuni intermediari, sarebbe quello di Petagna, che è in uscita dal Monza. Ma l’ex Napoli non scalda. Nonostante le molte voci, Balogun è sempre in pole.

Samardzic è atteso a Milano per le visite, e potrebbe scendere in campo con la maglia nerazzurra già domenica in amichevole. Intanto si parla pure di discorsi imminenti per il rinnovo di Barella, con l’Inter che vuole gioca d’anticipo, per bloccare il sardo, Dimarco e Lautaro. Per la difesa si ipotizza un interesse per Tanganga, da prendere in prestito, se il Tottenham aprisse alla formula.