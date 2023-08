Lukaku alla Juve, Zanetti all’attacco: parole pesantissime

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti è tutt’altro che tenero nei confronti di Lukaku, il cui futuro sarà molto probabilmente alla Juve

Javier Zanetti non usa mezzi termini rispondendo su Lukaku nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Per ciò che l’Inter ha fatto per lui – le parole del vicepresidente nerazzurro – ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo“.

Molto probabilmente il futuro di Lukaku sarà alla Juventus, con la quale ha raggiunto da tempo un accordo: “Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe – ha sottolineato Zanetti – bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in spogliatoio”.

Domani Zanetti compirà 50 anni, più della metà passati all’Inter: “Per me questo club ci sarà sempre. Anche se non dovessi avere un ruolo o stare fuori dal club, non posso togliermi questi colori”.