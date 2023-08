Arnautovic-Inter, la decisione del Bologna: i dettagli

Nerazzurri ancora interessati al profilo del centravanti austriaco Arnautovic ma il Bologna non demorde, ecco la posizione del club sulle chance di cessione

Giorni di fuoco per stabilire il futuro di Joaquin Correa, adoperato con regolarità anche nelle ultime uscite amichevoli prima dell’inizio dei giochi di campionato da Simone Inzaghi.

La speranza resta quella della cessione entro il termine ultimo della chiusura dei battenti della sessione estiva, potendo quindi liberare spazio per un altro centravanti ancora. Ma al di là delle voci sull’argentino, l’Inter ha comunque ancora margine temporale ed economico per sopperire alla mancanza dell’erede di Romelu Lukaku.

Attualmente Inzaghi può contare soltanto su Lautaro Martinez e Marcus Thuram: troppo poco per puntare al sogno Scudetto e riconfermarsi in Champions League. Dopo l’incredibile beffa Gianluca Scamacca ormai nuovo centravanti dell’Atalanta, il giovane talento Folarin Balogun piace ma l’Arsenal non vuole scendere a compromessi. Così nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra ha palesato interesse per Marko Arnautovic, una delle vecchie glorie del nostro campionato e già vecchia conoscenza di San Siro.

Il centravanti austriaco, nonostante i trentaquattro anni all’anagrafe, può ancora dire la sua. Specie come ‘super sub’. Eppure il Bologna ha ben altri desideri per lui. Non un caso che fino a questo momento i felsinei abbiano deciso di bloccare ogni approccio di trattativa con le pretendenti alle sue prestazioni sportive.

Arnautovic sogna un grande club come l’Inter, ma zero sconti dal Bologna

Thiago Motta conta sulla sua esperienza e sulla sua fame di gol per cancellare i mesi sfortunati dell’ultima annata e rilanciare ancora una volta il progetto tecnico del club rossoblu, già ben propositivo sotto la guida dell’ex centrocampista della Nazionale.

Stando agli ultimi aggiornamenti lanciati da ‘Calciomercato.it’, Arnautovic ha destato le attenzioni sia dell’Inter che della Roma. Ma nessuna delle due realtà avrebbe possibilità di mettere a segno il colpo, figurarsi se al ribasso. La posizione di incedibilità per Arnautovic da parte del Bologna è rimasta immutata nel tempo, come ribadito da fonti interne. A meno di un clamoroso ripensamento per via di una proposta indecente sul mercato, da diversi milioni.

Nel frattempo Arnautovic attende silente nuovi sviluppi. Il suo agente ha infatti reso noto di aver lanciato un appello alla società per permettere che le loro esigenze vengano ascoltate, un segnale evidente dell’ambizione di giocare per un club qualificato nelle coppe europee.