Attaccante, nome clamoroso: 13 milioni a stagione

Torna di moda un vecchio ‘pallino’ di Ausilio per l’attacco dell’Inter. Affare del tutto in salita. La vicenda

Mancano otto giorni esatti alla ripartenza ufficiale della Serie A Tim eppure, dalle parti di Appiano, c’è ancora qualcosina che non va.

Pur avendo inserito tutta una serie di tasselli all’interno della propria rosa, Simone Inzaghi si sente ancora privo di un qualcosa. in particolare. Ciò che manca al tecnico piacentino, eccezion fatta per il successore di Skriniar, è proprio un nuovo rinforzo di spessore là davanti: un qualcuno che, Thuram a parte – approdato a Milano per ricoprire le vesti di terzo attaccante – possa essere in grado di rivelarsi il perfetto partner d’attacco di Lautaro.

Da tempo i nerazzurri stanno rincorrendo l’ipotesi Balogun: centravanti che, tralasciando gli altri nomi riconducibili a quelli di Morata, Beto, Taremi e la vecchia-nuova ipotesi Arnautovic, piace eccome per il dopo Lukaku. Da sapere, però, che non sarà affatto facile assicurarselo.

L’Arsenal continua, infatti, a sparare alto per il classe ’01: al che, gli stessi ‘Gunners’, hanno già rispedito indietro l’offerta del Monaco da 40 milioni di euro per lo statunitense. Atteso, nel frattempo, un nuovo ed ulteriore assalto da parte dei francesi.

Inter che dunque, in questo momento, resta ancora priva di un centravanti. Rispunta però, nel mentre, una pista che i nerazzurri avevano già sondato in passato.

Martial-Inter, c’è la proposta: unico ostacolo i 13 milioni dell’ingaggio

Anthony Martial è quel nome rispuntato, in queste ultime ore, nuovamente sul tavolo dell’Inter.

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, infatti, l’attaccante francese pare essere stato proposto, questa volta, per davvero ai nerazzurri. Un profilo, il suo, che ad essere sinceri piace eccome a Piero Ausilio: attuale Direttore Sportivo della ‘Beneamata’ che sin da sempre nutre particolare stima calcistica nei confronti del classe ’95. Parliamoci chiaro però.

Pur essendo in uscita dal Manchester United, complice inoltre il contratto in scadenza oltre che lo scarso impiego riservatogli da Ten Hag nella passata stagione, quello di Anthony Martial è un profilo che l’Inter, a suo malgrado, non potrà mai e poi mai permettersi in questo momento.

L’ex Monaco, quest’oggi legato al fianco dei ‘Red Devils’, beneficia infatti di uno stipendio da 13 milioni di sterline a stagione: una cifra del tutto spropositata per le casse dell’Inter visto e considerato che stiamo pur sempre parlando di uno stipendio che ruota, in euro, attorno ai 15 milioni. Zero chance di chiusura, perciò, per i vice Campioni d’Europa.