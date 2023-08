Arnautovic in salita, Sartori: “Non è sul mercato”

L’austriaco continua a restare nei piani dell’Inter. Spunta fuori l’annuncio che, però, chiude in qualche modo le porte alla cessione del giocatore. La situazione

Marko Arnautovic è quel nome che è ritornato ad essere accostato negli scorsi giorni con una certa insistenza all’Inter.

Da tempo, infatti, i nerazzurri stanno monitorando la situazione del classe ’89. Un nome, il suo, che in questi ultimi tempi ha avvertito qualche tipo di screzio assieme alla sua attuale società di appartenenza, nientemeno che il Bologna.

Ad essere uscito allo scoperto è stato proprio l’agente del calciatore, colui che ha ammesso in una recente intervista: “Tempo fa, coi rossoblù, abbiamo preso di comune accordo questa decisione. In caso di offerte provenienti da top club europei, si sarebbe presa in considerazione una cessione del calciatore qualora il desiderio di Marko fosse stato quello di partire. Ora che quest’offerta è arrivata, ci auguriamo che il Bologna non si opponga e che ci ascolti”.

Sì, avete intuito bene: il sodalizio in questione, ad essersi fatto avanti per il giocatore, è proprio l’Inter, club che a dire il vero ha già formulato un’offerta complessiva sugli 8 milioni di euro con dentro il cartellino di Sensi. Proposta poi respinta dagli emiliani. Nel frattempo, ad aver parlato a proposito della situazione dell’austriaco è stata proprio una persona in particolare.

Sartori avverte l’Inter: “Arnautovic non è sul mercato”

Il Direttore Sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ prima della gara di Coppa Italia contro il Cesena parlando a proposito della situazione di Marko Arnautovic, nome dato in orbita Inter.

“Arnautovic incedibile? Non è sul mercato. Per noi è importantissimo e speriamo soltanto che venga bersagliato molto meno dagli infortuni patiti nello scorso anno cosicchè possa fare un grande campionato”.

C’è chi però, al contrario, non la pensa affatto in questo modo. Ed è proprio qualcuno particolarmente vicino alla persona di Sartori.

Thiago Motta: “Permanenza di Arnautovic? Nel mercato può accadere di tutto”

Thiago Motta, nelle scorse ore, ha parlato nel pre-gara di Bologna-Cesena ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ a proposito della situazione Arnautovic.

Queste le sue dichiarazioni: “Quelle rilasciate da Sartori su Arnautovic non direi che sono parole rassicuranti. Conosco bene il mercato e so per certo che può davvero accadere di tutto”.

Parole che, di fatto, smentiscono quelle rilasciate poco prima da parte del dirigente rossoblù. D’altronde, oltre a risultare in questo momento un vero e proprio punto fermo per il Bologna, Arnautovic rappresenta, inoltre, una concreta opportunità di mercato per l’Inter: club che sta davvero facendo sul serio per l’austriaco.

Occhio nel frattempo a quest’altro tipo di scenario per l’attacco dei nerazzurri.

Idea Choupo Moting per l’attacco Inter: servono 10 milioni

Eric Maxim Choupo-Moting è quel nome che, recentemente, è tornato ad essere dato in orbita Inter.

Emerge fuori, infatti, che è proprio la ‘Beneamata’ la società disposta a farsi, a breve, avanti per il centravanti tedesco naturalizzato camerunense. In quale modo? Provando ad intavolare tutta una serie di trattative col Bayern Monaco.

In questo momento, i bavaresi valutano il giocatore per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Questa, insomma, la nuova idea per l’attacco dei nerazzurri.