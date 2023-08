Un anno in prestito per dimostrare il suo valore: affare ufficiale

Un anno alla Samp per crescere e magari dimostrare di poter essere all’altezza delle esigenze interiste: è ufficiale il passaggio alla corte di Pirlo

È ufficiale: Filip Stankovic si è trasferito in prestito alla Sampdoria. Venerdì sera è giunta la comunicazione della chiusura della trattativa fra l’Inter e la squadra di Serie B allenata da Andrea Pirlo. Filip Stankovic, portiere classe 2002, passa dunque in prestito dall’Inter alla Sampdoria fino a giugno 2024.

Ecco il comunicato ufficiale del club interista: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica la cessione di Filip Stankovic all’UC Sampdoria: trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione per il portiere classe 2002“.

Dall’altro lato, anche la Samp comunica di aver preso il giovane portiere serbo in prestito con opzione: “Stankovic è blucerchiato: temporaneo con opzione. L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filip Stankovic (nato a Roma il 25 febbraio 2002)“.

Il post ufficiale da parte della Samp, subito ripostato da Stankovic sui suoi profili social, è stato commentato a stretto giro da Sebastiano Esposito, l’attaccante classe 2002 anche lui corteggiato dai blucerchiati. “Complimenti, fratello mio, meritatissimo“, ha scritto Esposito sotto la foto di Filip in maglia della Samp. E chissà che non possa seguirlo in quest’avventura…

L’Inter crede molto nel giovane portiere. L’anno alla Sampdoria deve quindi essere sfruttato dal figlio di Dejan Stankovic per dimostrare il proprio valore in Italia, dopo le stagioni positive nelle giovanili e in Olanda.

Sebastiano Esposito conosce bene Stankovic perché i due giocano insieme all’Inter, nel settore giovanile, fin dal 2014. Quindi il giovane portiere ha compiuto tutto il cursus honorum, dai Giovanissimi Regionali B all’Under-19. Nel 2019, va segnalata, la vittoria con la formazione Under-17 del campionato e della Supercoppa di categoria. Poi, nella stagione 2020-2021, è stato varie volte convocato nella prima squadra allenata da Antonio Conte. Quindi, pur da non protagonista, ha vinto già un campionato italiano.

Nell’estate del 2021 è andato in prestito al Volendam allenato dall’ex Inter Wim Jonk, club militante in Eerste Divisie. Al termine del campionato, è salito con la sua squadra in Eredivisie. In quella prima stagione Filip ha giocato in tutto 28 partite, più un match in coppa nazionale. E così, dati i buoni risultati, l’Inter ha deciso di rinnovare il prestito del ragazzo al club olandese.

Nella seconda stagione nei Paesi Bassi, il portiere figlio d’arte ha collezionato 33 partite in campionato più 2 nella coppa nazionale, per un totale di 35 presenze tra tutte le competizioni, ed è stato votato dai tifosi del club come il miglior giocatore della stagione.

Tornato all’Inter, da luglio ad agosto, è stato il primo portiere della squadra, dati gli addii di Onana, Handanovic e Cordaz. Ha ben figuraro, Filip. E nelle amichevoli ufficiali ha sempre fatto la differenza. Il prestito di un anno (con opzione) ai liguri servirà quindi a dare maggiore esperienza al ragazzo: solo facendo bene in B può dinostrare di poter tornare all’Inter e di essere un valore da non lasciarsi scappare.

A livello internazionale, il piccolo Stankovic ha debuttato con la selezione Under-16 della Serbia nel 2017. Nel 2019 ha collezionato 7 presenze con la nazionale Under-17 e ha giocato una partita con quella Under-19. Nel settembre 2022 ha poi debuttato con la nazionale Under-21, nel pareggio per 1-1 contro la Bulgaria.

Inzaghi lo ha visto da vicino e lo ha apprezzato, mettendolo davanti al più esperto Di Gennaro, l’attuale terzo portiere dell’Inter. Speriamo che Pirlo gli dia spazio e bastevole fiducia. Ha un anno per dimostrare di essere pronto.