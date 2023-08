Suona la carica nel pre-campionato: “Stanchi ma soddisfatti”

By

Un nerazzurro si è concesso alla stampa nel dopo gara di Inter-Egnatia. Le sue dichiarazioni in vista della prima di A contro il Monza

Ormai ci siamo. Mancano, solamente, cinque giorni esatti alla ripartenza della Serie A: annata che, per l’appunto, prenderà ufficialmente il via a partire da sabato 19 agosto.

Sarà, infatti, in occasione di questo penultimo weekend di agosto che prenderà il via la nuova regular-season in formato 2023-24: un’annata che, nel caso dell’Inter, partirà proprio dal match contro il Monza.

I nerazzurri hanno fatto il possibile in questo pre-campionato pur di arrivare al meglio in vista di questi primi impegni ufficiali della nuova stagione. A confermarlo è lo splendido risultato ottenuto nel test amichevole di ieri giocatosi contro l’Egnatia, club militante nella massima divisione albanese.

4-2 il risultato finale volto in favore della squadra di Simone Inzaghi. Tra i protagonisti della gara troviamo, sicuramente, Lautaro Martinez: neo Capitano della ‘Beneamata’ che, dopo il risultato in sfavore della propria squadra, ha poi rimesso le cose a posto con una splendida doppietta. Da segnalare, però, anche una più che discreta prestazione di Kristjan Asllani, entrato a sua volta nella ripresa.

Il centrocampista italo-albanese è, infatti, subentrato a match in corso: precisamente al 73′ al posto di Calhanoglu. Una prestazione alquanto soddisfacente la sua col calciatore stesso che, in fin dei conti, si è poi concesso alla stampa al termine di questo allenamento congiunto.

Asllani: “Stiamo bene, non vediamo l’ora che inizi il campionato”

Kristjan Asllani, dopo il test amichevole disputatosi nella serata di ieri in quel di Ferrara tra Inter ed Egnatia, e terminato 4-2 in favore dei nerazzurri, ha poi parlato ai microfoni di Inter TV a proposito di questa pre-season appena conclusasi soffermandosi, inoltre, sull’inizio della nuova stagione.

“L’Egnatia ci ha messo un po’ in difficoltà rivelandosi, in fin dei conti, una buona squadra. La cosa più importante, però, è stata quella di mettere ulteriori minuti nelle gambe. E lo abbiamo fatto. Mancano pochi giorni alla ripartenza di questa stagione, stiamo bene” – esordisce l’ex Empoli.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto da parte della squadra. Man mano ci stiamo compattando sempre più e questa è una cosa importantissima. Non vediamo l’ora che riparta il campionato. Conosciamo perfettamente l’importanza che ha la partita con il Monza e vogliamo, perciò, cominciare nel modo giusto”.

Conclude infine: “Fatica nelle gambe? Sì, è normale, ma non è questo a preoccuparci. La nostra concentrazione è alta, ve lo assicuro”.