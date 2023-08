L’Inter ha detto no: pagata clausola e operazione ufficiale

Un altro club di A ha chiuso l’operazione da 25 milioni al posto della ‘Beneamata’. Il giocatore approderà ora in Italia ma non in direzione Milano

Ancor prima che giunga l’1 settembre, giorno di chiusura della finestra di calciomercato estiva, l’Inter si è posta in mente l’obiettivo di inserire quei tasselli che sinora non sono ancora stati inseriti all’interno della propria rosa.

Nonostante i nerazzurri abbiano concluso innumerevoli operazioni di mercato – già otto i colpi messi a segno sinora – l’intera dirigenza interista non ha ancora donato a Inzaghi un nuovo difensore centrale ed un altro centravanti.

In questo momento, in casa Inter, si guarda con particolare attenzione di profili di Arnautovic, Taremi e Beto per l’attacco. Nomi che restano in pole a differenza di Balogun e Morata, allontantisi entrambi quasi del tutto.

Nel frattempo però, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ è sorta fuori in questi ultimi tempi anche la candidatura di qualche altro giocatore. Come ad esempio quella di Lucas Beltran: calciatore che approderà sì in Serie A ma non con indosso le vesti nerazzurre.

Beltran è della Fiorentina per 25 milioni + bonus: l’Inter ha detto no alla proposta degli agenti

E’ cosa ormai fatta l’approdo di Lucas Beltran alla Fiorentina, sodalizio che si è ufficialmente assicurato i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’01.

L’argentino militerà infatti, a partire dalla prossima stagione, al fianco della squadra di Vincenzo Italiano: club che ha soddisfatto le richieste economiche del River Plate assicurando a questi ultimi una cifra complessiva sui 25 milioni di euro + bonus e garantendo, inoltre, una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Affare ormai concluso e che, questa volta, non ha giovato a favore dell’Inter proprio per scelta dei nerazzurri.

Nel recente passato, Beltran è stato, di fatto, proposto tramite agenti all’intera dirigenza interista: collettivo che, in quel caso, non si è minimamente mostrato consenziente a tale e presunta operazione. Questo perché, proprio i vice Campioni d’Europa in carica, hanno giudicato fin troppi i 25 milioni della clausola rescissoria del giocatore. A sorridere è, perciò, la Fiorentina.