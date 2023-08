Carlos Augusto all’Inter: “Ansioso di giocare”

L’esterno brasiliano è diventato ufficialmente un nuovo tesserato della ‘Beneamata’. Le sue prime dichiarazioni da calciatore nerazzurro

E’ tutto vero: Carlos Augusto è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, club che lo ha rilevato dal Monza per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro.

Il forte esterno brasiliano approda, infatti, a Milano sulla base di queste cifre: 4,5 milioni di euro per il prestito oneroso, altri 7,5 milioni per l’obbligo di riscatto ed infine, a questa somma, vanno aggiunti inoltre i 4 milioni di bonus da dover corrispondere in favore dei brianzoli a determinati risultati personali e di squadra.

Sarà il classe ’99, quindi, il nuovo rinforzo sulla corsia mancina per Simone Inzaghi: tecnico che potrà, d’ora, in poi fare affidamento sia sull’ex Corinthians che su Federico Dimarco. Carlos Augusto che, dunque, approda all’Inter in vesti di successore di Gosens.

Comprensibile la sua gioia per essere passato, ad appena ventiquattro anni, da un club di media fascia come il Monza ad una società ormai consolidata, da diversi decenni, come l’Inter. Non per nulla, la sua felicità è racchiusa proprio nelle seguenti parole: rilasciate in queste ultime ore ai microfoni di Inter TV.

Carlos Augusto: “Sono molto felice di essere qui, voglio continuare a crescere”

Il neo acquisto dell’Inter, vale a dire Carlos Augusto, si è raccontato nelle scorse ore sui canali ufficiali della sua nuova squadra. Il brasiliano ha, infatti, parlato a proposito di questa sua nuova esperienza ai microfoni di Inter TV.

“Sono molto felice di essere qui: in questa grande squadra. Sono ansioso di giocare a ‘San Siro’, voglio aiutare i miei nuovi compagni in qualsiasi modo possibile. Darà tutto in campo, sono molto ambizioso” – ha esordito.

“So perfettamente di aver disputato una splendida stagione lo scorso anno ma, a partire da ora, mi sono posto in mente l’obiettivo di fare ancora meglio qui con questi colori. E’ questo il mio desiderio”.

Prosegue poi: “Voglio continuare a migliorare giorno dopo giorno. Ho degli importanti margini di crescita ma mi considero un calciatore estremamente umile. Mi piace correre tanto e voglio, perciò, mettermi a completa disposizione del mister”.

Conclude infine: “Fortunatamente qui ritrovo Frattesi. Con lui ho avuto a che fare in occasione della mia prima esperienza italiana trascorsa al Monza, mi ha aiutato tanto e sono contento di ritrovarlo. A chi mi ispiro? Di grandi giocatori, da queste parti, ne sono passati tanti ma, anche in virtù del ruolo che ricopro, non posso far altro che menzionare Roberto Carlos”.