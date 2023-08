Come Onana, nuova maxi plusvalenza Inter

La ‘Beneamata’ fiuta il nuovo affare. Svelata l’operazione che può garantire ai nerazzurri una fruttuosa somma

L’Inter, in questa finestra di calciomercato estiva, ha già messo a segno nuovi ed importanti colpi in entrata.

Proprio i nerazzurri, nelle persone di Marotta e Ausilio, principalmente, si sono infatti assicurati alcuni profili di valore come quelli di: Sommer, Audero, Cuadrado, Frattesi e Thuram. Questi i nomi più altisonanti approdati, sin qui, alla corte di Inzaghi. Oltre allo stesso Bisseck naturalmente, colui che in fin dei conti potrebbe anche risultare una piacevole sorpresa.

Tra questi, però, chi dovrà garantire un certo numero di reti, è proprio l’attaccante francese: approdato a Milano a zero nello scorso giugno a fronte di un accordo quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione.

Un investimento alquanto prezioso, oltre che oneroso, quello compiuto in questo caso da parte dell’intera dirigenza dell’Inter: collettivo che, parlandoci chiaro, ha già escogitato – probabilmente – un piano in mente in vista del futuro. Non per nulla, le intenzioni della ‘Beneamata’ potrebbero essere proprio queste.

L’Inter fiuta una nuova plusvalenza con Thuram: l’ultima volta è toccato a Onana

Marcus Thuram, al suo primo anno di Inter, dovrà dimostrare di essersi meritato la fiducia che l’intera dirigenza nerazzurra ha riposto nei suoi confronti.

Proprio i vice Campioni d’Europa in carica hanno, infatti, deciso di ingaggiarlo: verosimilmente, per via del fatto che gli stessi nerazzurri hanno notato un qualcosa di estremamente importante nelle sue qualità premiandolo, di fatto, già in partenza a dire il vero, con un contratto tutt’altro che indifferente.

In vista del prossimo anno, il piano dell‘Inter, potrebbe perciò anche essere quello di provare a mettere in atto una fruttuosa plusvalenza dalla potenziale cessione di Thuram, cosa accaduta nel recente passato con Onana (acquistato anche lui a zero un’estate fa esatta). Tutto questo nel caso in cui tale e determinato affare rispetti le attese, naturalmente.