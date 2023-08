Dall’Inter alla Liga: pagata la clausola, chiusura ufficiale

By

Lo seguiva l’Inter, ma attraverso il pagamento della clausola il giocatore è pronto a confrontarsi con la Liga spagnola

Un talento spagnolo, che potrebbe essere stato proposto anche all’Inter qualche mese (o anche qualche settimana fa), è stato preso dal Betis con pagamento della clausola di rescissione: tornerà dunque protagonista in Liga. È ufficiale: il Betis Siviglia ha scelto di pagare la clausola al Getafe per prendere subito Altimira.

Non una spesona, intendiamici: la clausola rescissoria era fissata a 1,5 milioni di euro. E infatti, quasi per buon cuore, o forse per non irritare la società amica del Getafe, il Betis ha acconsentito alla sottoscrizione di alcuni bonus che fanno avvicinare l’esborso totale a 2 milioni.

Nato a Cardedeu, vicino Barcellona, Altimira ha cominciato la sua carriera proprio a La Masia del club catalano nel 2012. Nel 2019 ha lasciato il Barça ed è passato al Sabadell. Nel maggio 2020, è stato ceduto in prestito a titolo annuale stagione al Granollers, squadra della Tercera División. Ha fatto il suo debutto in prima squadra il primo novembre, e si è segnalato subito come centrocampista di qualità.

Tornato al Sabadell, Altimira ha giocato con la squadra, conquistando subito l’allenatore Antonio Hidalgo. Poi ha rinnovato il contratto con il club. Nel 2021-22 ha collezionato 29 presenze totali. E il suo nome ha cominciato a fare il giro del mondo.

Il ragazzo seguito dall’Inter torna protagonista in Liga, il Betis paga la clausola per Altimira

Piero Ausilio lo tiene d’occhio già da allora: dalla sua prima stagione da protagonista nel Sabadell. Ma pareva che le prestazioni di Altimira avessero suscitato interesse anche del suo primo club, il Barcellona, del Villareal e dell’Ajax. A un certo punto sembrava che potesse finire all’Andorra di Gerard Piqué. Poi si è parlato soprattutto di Barcellona e di un affare sfumato nell’ultimo giorno di mercato.

Già a gennaio 2023, Altimira ha poi trovato un accordo per trasferirsi da svincolato al Getafe, alla naturale scadenza del suo contratto quadriennale con il Sabadell. E infatti, a inizio luglio, il Getafe ha annunciato ufficialmente la sua firma.

Dopo una sola stagione al Getafe, Altimira ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il Real Betis, che lo ha preso pagando la sua clausola rescissoria. I rojiblancos lo hanno preso un po’ a sorpresa, dato che il ragazzo era stato accostato alla Premier e alla Serie A.

Occhi sui talenti spagnoli

Gli osservatori nerazzurri sono molto attivi in Spagna. E anche se l’Inter viene spessa accostata a giocatori anzianotti o in decadenza di nazionalità iberica, Ausilio ha parecchio interesse per i giovani talenti dei club spagnoli.

Lo dimostra l’ingaggio del giovanissimo talento del Real Madrid entrato a far parte delle giovanili dell’Inter. Il club milanese ha infatti chiuso per l’acquisto dal Real Madrid di Hugo Humanes Gomez. Un attaccante di enorme talento, un classe 2007. Ausilio lo ha seguito per un anno. Infine, convinto dai tanti report positivi, ha voluto prenderlo.

Dopo la scorsa stagione caratterizzata dalla mancata qualificazione ai playoff, l’U-19 nerazzurra vuole tornare protagonista. E Hugo Humanes è chiamato dunque a mettere in mostra tutte le sue qualità, per passare subito dall’U-17 alla squadra allenata da Chivu. La Primavera ha perso giocatori importanti come Pio Esposito, Nikola Iliev e Dennis Curatolo. Ripartirà da Enoch Owusu e dal giovane talento spagnolo.