L’Inter non cambia obiettivo: individuato l’erede di Skriniar

I nerazzurri hanno già individuato l’ideale sostituto dello slovacco. Il nome resta sempre quello. Si può provare a chiudere nel 2024

Ne sono trascorsi eccome di giorni dall’addio a parametro zero di Milan Skriniar dall’Inter ma, ciò nonostante, i nerazzurri non hanno ancora ingaggiato alcun rinforzo difensivo, escluso il solo Bisseck approdato ad Appiano al posto dell’altro partente D’Ambrosio.

Il centrale tedesco è, infatti, atterrato a Milano con l’intento di dare un’alternativa difensiva in più a Simone Inzaghi. Il suo intento è sì quello di provare a ritagliarsi man mano il proprio spazio – provando ad impadronirsi, magari, di una maglia da titolare un giorno – ma è anche altrettanto chiaro, però, che al momento l’Inter non ha ancora ingaggiato alcun rinforzo di spessore al posto dello slovacco. E questo è innegabile.

Di nomi, in questi ultimi tempi, ne sono spuntati fuori eccome. Forse anche fin troppi. Pensiamo, ad esempio, ai vari Toloi – il preferito del tecnico piacentino che, però, l’Atalanta non vuole cedere nonostante il contratto in scadenza nel 2024 – Demiral – passato ora in terra Saudita – e a qualche altra pista inglese. Da ricordare, al tempo stesso, il buon vecchio Thiago Djalo.

E’ proprio quello del lusitano il profilo che i vice Campioni d’Europa in carica stanno pensando di ingaggiare anche se, inizialmente, dopo il grave infortunio accusato dall’ex Milan – colui che ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro – è cambiato tutto.

A differenza di quanto si pensasse inizialmente, l’Inter – da quel momento in poi – non ha più chiuso per il classe ’00. Diverso, invece, fra un anno.

L’Inter non cambia obiettivo: occhi puntati sempre su Djalo, può arrivare a zero tra un anno

Thiago Djalo è quel profilo che l’Inter ha temporaneamente mollato ma che, invece, gli stessi Marotta e Ausilio potrebbero anche finire per ingaggiare tra un anno esatto.

Come già anticipato, infatti, il difensore lusitano ha rimediato un grave infortunio che lo terrà fuori dal campo almeno per la prima parte della stagione 2023-24. Ciò vuol dire che, con ogni probabilità, l’ex Milan tornerà a rimettere piede in campo nella parte finale di questa stagione che, a momenti, si appresta a dover prendere il via.

La speranza dell’Inter è quella che, man mano, Thiago Djalo riesca a recuperare una più che discreta condizione fisica. Qualora tutto ciò dovesse accadere, il difensore in scadenza nel 2024 col Lille, potrebbe anche finire per essere ingaggiato per davvero dall’Inter tra un anno di tempo quando a zero. Suo, al momento, il profilo che continua, quindi, a far gola ai nerazzurri.