Prima giornata Serie A: la designazione di Inter-Monza

Ecco la designazione arbitrale per la prima di campionato: l’AIA comunica quale sarà l’arbitro di Inter-Monza, match di esordio dei nerazzurri in Serie A

Si ricomincia: l’Inter è pronta alla prima giornata della nuova stagione. Per i nerazzurri, la Serie comincia sabato 19 agosto alle ore 20:45, con il derby lombardo Inter-Monza. Una sfida insidiosa per gli uomini di Inzaghi dopo la mezza rivoluzione tecnica occorsa quest’estate, con gli addii di Onana, Handanovic, Skriniar, D’Ambrosio, Brozovic, Dzeko e Lukaku.

E fra i brianzoli figurano parecchi ex che daranno un sapore vagamente sentimentale alla partita. Sarà la prima volta contro D’Ambrosio, Gagliardini e il giovane Valentin Carboni, e si rinnoverà la sfida con Di Gregorio e Caldirola, che l’anno scorso segnò un amarissimo goal dell’ex proprio contro i nerazzurri.

Inzaghi ha ancora un po’ di dubbi sulla formazione di partenza. In linea di massima ci si aspetta però una squadra con nuovi pochi innesti. Ci sarà ovviamente Sommer in porta, e non poteva essere altrimenti. In difesa: Darmian, de Vrij e Bastoni (Acerbi non ha ancora recuperato). Dumfries e Dimarco occuperanno le fasce. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan si schiereranno a centrocampo (con Frattesi in panchina). In attacco Thuram è alla prima da titolare accanto a Lautaro. Quindi anche Arnautovic dovrebbe partire dalla panchina.

L’arbitro di Inter-Monza: la designazione dell’AIA

Intanto, sul proprio sito ufficiale, l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A. Per la sfida d’esordio dell’Inter, a San Siro, contro il Monza, è stato designato Andrea Colombo. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Baccini e Capaldo. Il quarto ufficiale è invece Mariani. Al VAR c’è Nasca, l’AVAR è Paterna.

Fra gli ex della sfida figurano anche Carlos Augusto, appena passato dalla Brianza a Milano, e Stefano Sensi, che dopo il prestito a Monza è tornato ad Appiano con la speranza di rimanerci. L’affare saltato con l’Udinese per Samardzic, il ventottenne di Urbino potrebbe infatti continuare in nerazzurro come sesto centrocampista dopo un ottimo precampionato.

Gli incroci di mercato fra brianzoli e nerazzurri non finiscono qui. L’acquisto di Arnautovic da parte dell’Inter potrebbe infatti far gioco al Monza che da tempo sta cercando di vendere Andrea Petagna. Dopo aver perso l’attaccante austiaco, il Bologna potrebbe buttarsi su Pategna.