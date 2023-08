Verso l’esordio: svelati i numeri di Arnautovic, Cuadrado e Carlos Augusto

Scelti i numeri di maglia per la stagione in avvio da parte di Arnautovic, Cuadrado e Carlos Augusto; mentre l’Inter fa il conto alla rovescia per l’esordio in campionato

Mancano poco meno di ventiquattro ore e la nuova stagione del campionato di Serie A può dirsi finalmente avviata, dopo aver seguito con costanza le tante settimane di mercato precedenti.

L’Inter affronterà il Monza in una gara aperta, che proietta i padroni di casa nel tutto esaurito di San Siro verso la prima vittoria stagionale in un impegno ufficiale. Fiducioso il tecnico Simone Inzaghi, mentre tutti gli elementi a sua disposizione scalpitano per avere modo di assicurarsi un posto in prima fila nell’undici titolare.

Tra questi non sono ancora ben note le scelte ma potrebbero far capolino volti nuovi di questo gruppo, prelevati negli scorsi giorni con il solo obiettivo di dare man forte alla manovra. Da Marko Arnautovic a Juan Cuadrado, passando proprio per l’ex esterno sinistro brianzolo Carlos Augusto.

Scelti i numeri di maglia per la stagione, l’Inter è pronta

Ciascuno di questi nomi importanti della nuova Inter ha selezionato, come consuetudine prima dell’inizio del campionato, i numeri ufficiali delle rispettive maglie da presentare assieme al resto della lista al cospetto degli organi competenti di FIGC e UEFA.

Come anticipato in una recente intervista, il brasiliano Carlos Augusto ha confermato il numero 30 sulla base di quello precedentemente indossato al Monza. Spazio al numero 8 per Arnautovic che di fatto confisca quello indossato da Robin Gosens fino a qualche giorno fa. Cambio invece per Cuadrado: il colombiano aveva scelto il 17 come numero di maglia temporaneo per le gare amichevoli pre-campionato, mentre da domani avrà indosso la maglia numero 7.