Inter-Monza, Inzaghi: “Bene Thuram, bravi tutti”

Le dichiarazioni di Inzaghi nel post partita di Inter-Monza, esordio dei nerazzurri nel campionato di Serie A con una vittoria netta e una buona prestazione

Due reti sono bastate all’Inter per apporre il primo sigillo stagionale a scapito del Monza, in quella che potrebbe apparire una stagione interessante. Sia per quanto visto con gli undici titolari in campo ma anche per l’impegno profuso dai subentranti, nonché neo-acquisti della campagna estiva.

Ad aver trattato del post partita è stato in primis Simone Inzaghi, il quale ha espresso grande soddisfazione per la qualità con cui l’Inter ha saputo tenere testa ad una avversaria di tutto rispetto. “Siamo stati bravi. Ho notato entusiasmo e tanti spunti positivi su cui poter continuare a lavorare prossimamente“, ha ammesso il tecnico.

“Siamo ripartiti dopo due stagioni importanti e vogliamo continuare su quel filone per rendere felici i tifosi. Dobbiamo però ancora limare qualcosa in rosa e so che la dirigenza sta lavorando duramente per questo. Non voglio fare nomi, ma in difesa siamo scoperti. Ho perso alcuni giocatori, ne ho chiesti altrettanti perché ambisco alla sana competitività nei ruoli“, ha poi aggiunto Inzaghi.

Prova di carattere per l’Inter, Inzaghi: “Ho tante alternative in rosa”

Quanto alla prova sui singoli, spicca fra tutti Lautaro Martinez autore di una doppietta ma non è di meno anche l’impegno dell’altro centravanti Marcus Thuram.

“Ha impattato bene, ha giocato un’ottima gara facendo quel che sa fare. Gli altri non hanno bisogno di presentazioni e spero che lo stesso Arnautovic mi dia problemi di scelta in formazione, anche se in realtà non lo sono mai. Sono tutti ragazzi in gamba, sanno che in ciascun ruolo ho delle alternative e i ballottaggi non saranno un problema. Il ruolo degli esterni poi è dispendioso, quindi servirà fare spesso cambi“, ha infine concluso.